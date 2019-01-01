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Розповіли, що може спричиняти сморід у Луцьку. ВІДЕО

Розповіли, що може спричиняти сморід у Луцьку. ВІДЕО
Ймовірних осередків поширення неприємного запаху у обласному центрі Волині є декілька.

Саме про них говорили у четвер, 18 липня, під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише "Конкурент".

Поблизу мікрорайону Вересневе знаходиться Гнідавський цукровий завод, на базі якого працює підприємство з виробництва біотанолу «БІО-ПЕК». Саме у бік «БІО-ПЕКу» лунає найбільше звинувачень. Наразі це головний фігурант. Таку думку в ефірі озвучив й виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт.

В кінці вулиці Львівською, вже на території Боратинської сільської ради, є поля фільтрації, які називають головним осередком смороду. Зі слів посадовців Луцької міської ради, «БІО-ПЕК» зливав туди мелясну барду.

Поряд знаходиться ТзОВ “Агідель” агропромислової групи “Пан Курчак”, яке також звинувачували у причетності до поширення неприємного запаху. Проте перевірка порушень не виявила.

У районі ДПЗ, який найбільше потерпає від смороду, на вулиці Мамсурова, знаходиться зливовий колодязь побутової каналізації. Там неодноразово ловили асенізаційні машини, які зливали відходи несанкціоновано. На протилежному кінці, у Липлянах, розташовані очисні споруди, які також називають одним із осередків поганого повітря у місті.

«Безумовно, поля фільтрації, які знаходяться за межами Луцька, є причиною смороду. Той, хто був, там , міг відчути неприємний запах. Але, окрім цього, я не виключаю, що можливим джерелом неприємного запаху є очисні споруди в селі Липляни і точка зливу відходів у каналізацію на вулиці Мамсурова. Також каналізаціно-насосні станції, які знаходяться по всьому місту. Тому що якщо звернути увагу на карту, зливають відходи на вулиці Мамсурова, а вони потрапляють на очисні споруди. Тобто проходять практично всім містом», - озвучив свою думку заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер.

Окрім цього, містом протікає річка Сапалаївка. Люди скаржаться, що від неї також відчувається неприємний запах.



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Теги: Луцьк, сморід
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Коментарі 1
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Та то понятно, шо то влада засмерділась !
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