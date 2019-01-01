Розповіли, що може спричиняти сморід у Луцьку. ВІДЕО





Саме про них говорили у четвер, 18 липня, під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише



Поблизу мікрорайону Вересневе знаходиться Гнідавський цукровий завод, на базі якого працює підприємство з виробництва біотанолу «БІО-ПЕК». Саме у бік «БІО-ПЕКу» лунає найбільше звинувачень. Наразі це головний фігурант. Таку думку в ефірі озвучив й виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт.



В кінці вулиці Львівською, вже на території Боратинської сільської ради, є поля фільтрації, які називають головним осередком смороду. Зі слів посадовців Луцької міської ради, «БІО-ПЕК» зливав туди мелясну барду.



Поряд знаходиться ТзОВ “Агідель” агропромислової групи “Пан Курчак”, яке також звинувачували у причетності до поширення неприємного запаху. Проте перевірка порушень не виявила.



У районі ДПЗ, який найбільше потерпає від смороду, на вулиці Мамсурова, знаходиться зливовий колодязь побутової каналізації. Там неодноразово ловили асенізаційні машини, які зливали відходи несанкціоновано. На протилежному кінці, у Липлянах, розташовані очисні споруди, які також називають одним із осередків поганого повітря у місті.



«Безумовно, поля фільтрації, які знаходяться за межами Луцька, є причиною смороду. Той, хто був, там , міг відчути неприємний запах. Але, окрім цього, я не виключаю, що можливим джерелом неприємного запаху є очисні споруди в селі Липляни і точка зливу відходів у каналізацію на вулиці Мамсурова. Також каналізаціно-насосні станції, які знаходяться по всьому місту. Тому що якщо звернути увагу на карту, зливають відходи на вулиці Мамсурова, а вони потрапляють на очисні споруди. Тобто проходять практично всім містом», - озвучив свою думку заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер.



Окрім цього, містом протікає річка Сапалаївка. Люди скаржаться, що від неї також відчувається неприємний запах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ймовірних осередків поширення неприємного запаху у обласному центрі Волині є декілька.Саме про них говорили у четвер, 18 липня, під час прямого ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, - пише "Конкурент" Поблизу мікрорайону Вересневе знаходиться Гнідавський цукровий завод, на базі якого працює підприємство з виробництва біотанолу «БІО-ПЕК». Саме у бік «БІО-ПЕКу» лунає найбільше звинувачень. Наразі це головний фігурант. Таку думку в ефірі озвучив й виконувач обов`язків луцького міського головиВ кінці вулиці Львівською, вже на території Боратинської сільської ради, є поля фільтрації, які називають головним осередком смороду. Зі слів посадовців Луцької міської ради, «БІО-ПЕК» зливав туди мелясну барду.Поряд знаходиться ТзОВ “Агідель” агропромислової групи “Пан Курчак”, яке також звинувачували у причетності до поширення неприємного запаху. Проте перевірка порушень не виявила.У районі ДПЗ, який найбільше потерпає від смороду, на вулиці Мамсурова, знаходиться зливовий колодязь побутової каналізації. Там неодноразово ловили асенізаційні машини, які зливали відходи несанкціоновано. На протилежному кінці, у Липлянах, розташовані очисні споруди, які також називають одним із осередків поганого повітря у місті.«Безумовно, поля фільтрації, які знаходяться за межами Луцька, є причиною смороду. Той, хто був, там , міг відчути неприємний запах. Але, окрім цього, я не виключаю, що можливим джерелом неприємного запаху є очисні споруди в селі Липляни і точка зливу відходів у каналізацію на вулиці Мамсурова. Також каналізаціно-насосні станції, які знаходяться по всьому місту. Тому що якщо звернути увагу на карту, зливають відходи на вулиці Мамсурова, а вони потрапляють на очисні споруди. Тобто проходять практично всім містом», - озвучив свою думку заснованик ГО ГР «Свідомі»Окрім цього, містом протікає річка Сапалаївка. Люди скаржаться, що від неї також відчувається неприємний запах.

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