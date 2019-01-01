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Через корупцію на дорогах звільнили керівника Укртрансбезпеки

Через корупцію на дорогах звільнили керівника Укртрансбезпеки
В. о. голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка відсторонили від посади з 17 липня.

Про це повідомили в Офісі президента, - пише Громадське.

Рішення ухвалене через розслідування корупції в дорожній сфері.

«За значні недоліки в роботі 17 липня був відсторонений від виконання обов'язків керівник Укртрансбезпеки Михайло Ноняк», – ідеться у повідомленні

«Україна щороку витрачає 4 млрд гривень на дороги, а доріг немає. Вони стають дедалі гірші й гірші. Саме через відсутність належного контролю, недотримання встановлених норм ваги автотранспорту та побори з боку працівників цієї державної служби», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді 2018-го голова Укратрансбезпеки Михайло Ноняк під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації використав карту з «російським» Кримом. Через це міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив провести службове розслідування.

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Теги: Михайло Ноняк, дороги, корупція
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