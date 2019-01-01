Україна запропонувала Росії обміняти Олега Сенцова

Олега Сенцова.



Так, адміністрації російського президента запропонували одночасно звільнити політв’язня Олега Сенцова, засудженого в РФ за тероризм, та головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого в Україні судять за держзраду, - пише



Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зазначила, що в Офісі Зеленського «із зацікавленістю» дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак «доброї волі».



«Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч — звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно», — написала вона у Facebook.



Пропозиція Кремля звільнити Вишинського була відповіддю на заклик Зеленського звільнити українських моряків. Президент України зазначив, що це було б першим кроком для відновлення діалогу між Києвом та Москвою.

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