вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна запропонувала Росії обміняти Олега Сенцова

Україна запропонувала Росії обміняти Олега Сенцова
В Офісі президента Володимира Зеленського запропонували Росії звільнити політв`язня Олега Сенцова.

Так, адміністрації російського президента запропонували одночасно звільнити політв’язня Олега Сенцова, засудженого в РФ за тероризм, та головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого в Україні судять за держзраду, - пише Главком.

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зазначила, що в Офісі Зеленського «із зацікавленістю» дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак «доброї волі».

«Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч — звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно», — написала вона у Facebook.

Пропозиція Кремля звільнити Вишинського була відповіддю на заклик Зеленського звільнити українських моряків. Президент України зазначив, що це було б першим кроком для відновлення діалогу між Києвом та Москвою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олег Сенцов, Україна, Росія, обмін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 липня на Волині: гортаючи календарр
Сьогодні, 00:00
Україна запропонувала Росії обміняти Олега Сенцова
18 липень, 23:48
До кінця року у волинських ОТГ з`являться шерифи
18 липень, 23:24
Через корупцію на дорогах звільнили керівника Укртрансбезпеки
18 липень, 22:48
Ігор Лапін вважає, що Росія розхитуватиме тему мовного закону для загострення конфлікту на Донбасі
18 липень, 22:16
Схожі новини
Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
16 липень, 02:23
Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію Україна продовжила заборону на деяку російську продукцію
15 липень, 02:23
В Росії визнали небезпечною організацією Світовий конгрес українців В Росії визнали небезпечною організацією Світовий конгрес українців
12 липень, 00:35
В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам
10 липень, 06:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 липня на Волині: гортаючи календарр
Сьогодні, 00:00
 0
Україна запропонувала Росії обміняти Олега Сенцова
18 липень, 23:48
 0
До кінця року у волинських ОТГ з`являться шерифи
18 липень, 23:24
 0
Через корупцію на дорогах звільнили керівника Укртрансбезпеки
18 липень, 22:48
 0
Ігор Лапін вважає, що Росія розхитуватиме тему мовного закону для загострення конфлікту на Донбасі
18 липень, 22:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿