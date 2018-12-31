Cьогодні останній день передвиборчої агітації





Згідно із законом "Про вибори народних депутатів України", передвиборна агітація закінчується о 24-й годині, - повідомляє



Згідно із законом, кандидати у народні депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію.



У суботу, 20 липня, заборонена будь-яка агітація кандидатів. Неформально останній день перед днем голосування називають "днем тиші".



У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партій та кандидатів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.



Крім того, статтею 67 зазначеного закону протягом останніх двох днів перед днем голосування, тобто 19 і 20 липня, забороняється оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю закінчується передвиборна агітація кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради.Згідно із законом "Про вибори народних депутатів України", передвиборна агітація закінчується о 24-й годині, - повідомляє Укрінформ Згідно із законом, кандидати у народні депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію.У суботу, 20 липня, заборонена будь-яка агітація кандидатів. Неформально останній день перед днем голосування називають "днем тиші".У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партій та кандидатів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.Крім того, статтею 67 зазначеного закону протягом останніх двох днів перед днем голосування, тобто 19 і 20 липня, забороняється оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами.

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