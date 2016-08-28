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Університети затримують видачу дипломів, щоб не втратити студентів

Університети затримують видачу дипломів, щоб не втратити студентів
Міністерство освіти та науки зобов`язало виші своєчасно видавати дипломи своїм випускникам.

У Міносвіти стверджують, що студенти повинні могти вільно обирати заклади для продовження навчання, - пише Укрінформ.

На цьому наголосив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

“Наразі у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останню добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішено, але, тим не менш, скарги є. Тому я хотів би звернути увагу закладів на те, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ до інших вишів є недопустимим і неприйнятним. У попередні роки ми, на жаль, бачили випадки, коли документи затримували, щоб людина мала можливість продовжити навчання тільки у цьому закладі. Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника”, - підкреслив Шаров.

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Теги: освіта, Україна
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