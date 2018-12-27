Instagram починає приховувати «лайки»
Сьогодні, 03:40
Instagram почав приховувати від користувачів кількість "лайків" під публікаціями
Таке ноу-хау запровадили в Австралії, Новій Зеландії, Ірландії, Італії, Японії та Бразилії, - повідомляє "Газета ua".
У компанії розповіли, що таке нововведення запровадили, аби "зняти тиск" на користувачів.
"Існують побоювання, що платформи соціальних мереж можуть сприяти зниженню самооцінки і почуттю неадекватності у молоді через низьку кількість вподобань під фото", - пояснили у компанії.
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Таке ноу-хау запровадили в Австралії, Новій Зеландії, Ірландії, Італії, Японії та Бразилії, - повідомляє "Газета ua".
У компанії розповіли, що таке нововведення запровадили, аби "зняти тиск" на користувачів.
"Існують побоювання, що платформи соціальних мереж можуть сприяти зниженню самооцінки і почуттю неадекватності у молоді через низьку кількість вподобань під фото", - пояснили у компанії.
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