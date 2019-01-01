У волинських ОВК замінили 11 членів
Сьогодні, 05:14
Протягом 3-17 липня ЦВК прийняла рішення щодо заміни 11 членів окружних виборчих комісій на Волині.
Серед замінених членів - керівний склад комісій. Крім цього, одна особа відмовилася приймати присягу члена комісії, - повідомляє ГО ОПОРА.
Зокрема, відповідно до постанови ЦВК №1448 від 3 липня, у складі ОВК №19 замінили секретаря комісії. За поданням партії «Всеукраїнське політичне об`єднання «Єдина родина» замість Наталії Лук`янчук працюватиме Юлія Пашкова. У складі ОВК №20 провели ротацію представників партії «5.10»: Світлану Карпук замінив Антон Лук`яненко.
Згідно із постановою ЦВК №1472 від 4 липня, у складі ОВК №21 достроково припинили повноваження Володимира Мороза від партії «Нова політика». Натомість до складу комісії за поданням партії включили Людмилу Андрощук.
В ОВК №22 ж замінили представника партії «5.10» - замість Ольги Дахновської в складі комісії тепер працюватиме Тетяна Жукова.
Відповідно до постанови ЦВК № 1520 від 7 липня, знову відбулися заміни в складі чотирьох волинських комісій.
Так, в ОВК №19 за поданням партії «5.10» Олександра Дячишина замінили на Тетяну Соколенко. В ОВК №21 «Громадянську позицію» замість Андрія Черкашина тепер представляє Світлана Карпук.
В ОВК №22 замінили представницю за поданням «Народного фронту» - замість Орисі Терещук нею стала Надія Зубаль, а в ОВК №23 партію замість Леоніда Андрусика довірили представляти Івану Сопронюку.
Згідно із постаново ЦВК №1593 від 11 липня у складі ОВК №19 замінили представника партії «Нова політика». Так, замість Антона Аврамука членом комісії став Олександр Дячишин.
Також відповідно до постанови ЦВК №1674 від 15 липня замінили голову ОВК №20 за поданням «Інтернет партії України». Таким чином, замість Світлани Погудіної комісію очолила Людмила Бондар.
16 липня ЦВК знову здійснила заміни, цього разу вже в окрузі №22. Тож відповідно до постанови №1691 достроково припинили повноваження представниці за поданням фракції Радикальної партії Олега Ляшка Анни Богацької. Натомість до складу включили Орисю Годунок.
Відповідно до постанови ЦВК №1706 від 17 липня, склад ОВК № 23 зменшився на одну особу.
Припинили достроково повноваження представниці партії «Солідарність жінок України» Людмили Грошевої. Таке рішення прийняли у зв’язку із відмовою скласти присягу члена комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед замінених членів - керівний склад комісій. Крім цього, одна особа відмовилася приймати присягу члена комісії, - повідомляє ГО ОПОРА.
Зокрема, відповідно до постанови ЦВК №1448 від 3 липня, у складі ОВК №19 замінили секретаря комісії. За поданням партії «Всеукраїнське політичне об`єднання «Єдина родина» замість Наталії Лук`янчук працюватиме Юлія Пашкова. У складі ОВК №20 провели ротацію представників партії «5.10»: Світлану Карпук замінив Антон Лук`яненко.
Згідно із постановою ЦВК №1472 від 4 липня, у складі ОВК №21 достроково припинили повноваження Володимира Мороза від партії «Нова політика». Натомість до складу комісії за поданням партії включили Людмилу Андрощук.
В ОВК №22 ж замінили представника партії «5.10» - замість Ольги Дахновської в складі комісії тепер працюватиме Тетяна Жукова.
Відповідно до постанови ЦВК № 1520 від 7 липня, знову відбулися заміни в складі чотирьох волинських комісій.
Так, в ОВК №19 за поданням партії «5.10» Олександра Дячишина замінили на Тетяну Соколенко. В ОВК №21 «Громадянську позицію» замість Андрія Черкашина тепер представляє Світлана Карпук.
В ОВК №22 замінили представницю за поданням «Народного фронту» - замість Орисі Терещук нею стала Надія Зубаль, а в ОВК №23 партію замість Леоніда Андрусика довірили представляти Івану Сопронюку.
Згідно із постаново ЦВК №1593 від 11 липня у складі ОВК №19 замінили представника партії «Нова політика». Так, замість Антона Аврамука членом комісії став Олександр Дячишин.
Також відповідно до постанови ЦВК №1674 від 15 липня замінили голову ОВК №20 за поданням «Інтернет партії України». Таким чином, замість Світлани Погудіної комісію очолила Людмила Бондар.
16 липня ЦВК знову здійснила заміни, цього разу вже в окрузі №22. Тож відповідно до постанови №1691 достроково припинили повноваження представниці за поданням фракції Радикальної партії Олега Ляшка Анни Богацької. Натомість до складу включили Орисю Годунок.
Відповідно до постанови ЦВК №1706 від 17 липня, склад ОВК № 23 зменшився на одну особу.
Припинили достроково повноваження представниці партії «Солідарність жінок України» Людмили Грошевої. Таке рішення прийняли у зв’язку із відмовою скласти присягу члена комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні можуть подорожчати автозапчастини
Сьогодні, 06:13
У волинських ОВК замінили 11 членів
Сьогодні, 05:14
Українець «обчистив» Microsoft на 10 мільйонів доларів
Сьогодні, 04:22
Instagram починає приховувати «лайки»
Сьогодні, 03:40