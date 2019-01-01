У волинських ОВК замінили 11 членів

Протягом 3-17 липня ЦВК прийняла рішення щодо заміни 11 членів окружних виборчих комісій на Волині.Серед замінених членів - керівний склад комісій. Крім цього, одна особа відмовилася приймати присягу члена комісії, - повідомляє ГО ОПОРА.Зокрема, відповідно до постанови ЦВК №1448 від 3 липня, у складі ОВК №19 замінили секретаря комісії. За поданням партії «Всеукраїнське політичне об`єднання «Єдина родина» замістьпрацюватиме. У складі ОВК №20 провели ротацію представників партії «5.10»:замінивЗгідно із постановою ЦВК №1472 від 4 липня, у складі ОВК №21 достроково припинили повноваженнявід партії «Нова політика». Натомість до складу комісії за поданням партії включилиВ ОВК №22 ж замінили представника партії «5.10» - замістьв складі комісії тепер працюватимеВідповідно до постанови ЦВК № 1520 від 7 липня, знову відбулися заміни в складі чотирьох волинських комісій.Так, в ОВК №19 за поданням партії «5.10»замінили на. В ОВК №21 «Громадянську позицію» замістьтепер представляєВ ОВК №22 замінили представницю за поданням «Народного фронту» - замістьнею стала, а в ОВК №23 партію замістьдовірили представлятиЗгідно із постаново ЦВК №1593 від 11 липня у складі ОВК №19 замінили представника партії «Нова політика». Так, замістьчленом комісії ставТакож відповідно до постанови ЦВК №1674 від 15 липня замінили голову ОВК №20 за поданням «Інтернет партії України». Таким чином, замістькомісію очолила16 липня ЦВК знову здійснила заміни, цього разу вже в окрузі №22. Тож відповідно до постанови №1691 достроково припинили повноваження представниці за поданням фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Натомість до складу включилиВідповідно до постанови ЦВК №1706 від 17 липня, склад ОВК № 23 зменшився на одну особу.Припинили достроково повноваження представниці партії «Солідарність жінок України». Таке рішення прийняли у зв’язку із відмовою скласти присягу члена комісії.