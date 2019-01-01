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В Україні можуть подорожчати автозапчастини

В Україні можуть подорожчати автозапчастини
В Україну перестали ввозити автомобільні запчастини.

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко повідомив, що в Україні з 1 липня 2019 року, практично припинився ввезення запчастин для автомобілів, - пише Аutonews.ua.

Все почалося з того, що в кінці червня поточного року Кабмін заборонив ввозити в Україну з Росії автомобілі і запчастини. Ця постанова має набрати чинності 1 липня. 5 липня Кабмін відстрочив заборону на ввезення машин з Росії до кінця 2019 року. Однак, на ввезення автозапчастин з Росії відстрочку не дали.

В результаті, як стверджує Олег Назаренко, в Україні з 1 липня практично повністю припинився ввезення запчастин для машин. Це сталося через те, що імпортери не можуть для кожної запчастини надати сертифікат, який доводить, що її зробили не в Росії.

На думку Нзаренка, якщо в цю ситуацію не втрутиться Президент або Кабмін, то автозапчастини будуть збільшуватися в ціні. Тобто чергове рішення уряду вдарить по гаманцю простих українських автомобілістів.

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Теги: авто, запчастини
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