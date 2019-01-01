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Учасники бойових дій зможуть відвідати «Бандерштат» безкоштовно

Учасники бойових дій зможуть відвідати «Бандерштат» безкоштовно
Фестиваль українського духу «Бандерштат» зробив приємний подарунок для українських воїнів.

Організатори фестивалю повідомили, що кожен учасник бойових дій зможе побувати на «Бандерштаті» безкоштовно.

"Перепустку можна буде отримати перед входом на фестиваль у спеціальному наметі, пред'явивши посвідчення УБД", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фестиваль "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня в селі Рованці поблизу Луцька.

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Теги: Бандерштат, Луцьк, Волинь
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