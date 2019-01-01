Учасники бойових дій зможуть відвідати «Бандерштат» безкоштовно
Сьогодні, 08:10
Фестиваль українського духу «Бандерштат» зробив приємний подарунок для українських воїнів.
Організатори фестивалю повідомили, що кожен учасник бойових дій зможе побувати на «Бандерштаті» безкоштовно.
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"Перепустку можна буде отримати перед входом на фестиваль у спеціальному наметі, пред'явивши посвідчення УБД", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, фестиваль "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня в селі Рованці поблизу Луцька.
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Організатори фестивалю повідомили, що кожен учасник бойових дій зможе побувати на «Бандерштаті» безкоштовно.
⠀
"Перепустку можна буде отримати перед входом на фестиваль у спеціальному наметі, пред'явивши посвідчення УБД", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, фестиваль "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня в селі Рованці поблизу Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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