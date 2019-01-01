Учасники бойових дій зможуть відвідати «Бандерштат» безкоштовно





Організатори фестивалю повідомили, що кожен учасник бойових дій зможе побувати на «Бандерштаті» безкоштовно.

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"Перепустку можна буде отримати перед входом на фестиваль у спеціальному наметі, пред'явивши посвідчення УБД", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, фестиваль "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня в селі Рованці поблизу Луцька.

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