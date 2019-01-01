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У Рівному вночі підпалили обклеєний агітаційними плакатами автомобіль

У Рівному вночі підпалили обклеєний агітаційними плакатами автомобіль
У місті Рівне підпалили автомобіль, який був обклеєний агітаційними плакатами напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні.

“19 липня о 02 год. 55 хв. в м. Рівне по вул. Петлюри, 1 виникло загорання легкового автомобіля обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати”, - повідомили у прес-службі рятувальників.

Повідомляється, що о 03: 10 пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих не має.

Зазначається, що внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

“До гасіння від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки”, — резюмують у прес-службі.

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Теги: авто, пожежа
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