Волинянин змайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу. ФОТО

Олександр Бондар змайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу.



Про це пише видання



"То батько таке «таксі» для себе зробив, щоб внуків возити. Нас в батьків троє дітей — два брата й сестра. І в кожного велика родина. Як збирається малеча разом — цілий дитсадок! А батько мав у хазяйстві прицеп до жигуля, документи на який не зміг зробити. То, щоб не пропадало добро дарма, й переробив його", — розповідає син майстра, теж Олександр Бондар.



Малі нащадки Бондарів вже не уявляють, як то жили без карети. Кажуть, що навіть їздять на ній у поле та в ліс. Дуже виручна карета під час затяжних осінніх та весняних дощів, коли інакше нема як добратися до дитсадка чи школи. Як є місце у кареті, дід Олександр ще садить у салон й сусідських дітлахів, які називають сусідський транспорт тачанкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Брунетівка Старовижівського районузмайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу.Про це пише видання Високий замок "То батько таке «таксі» для себе зробив, щоб внуків возити. Нас в батьків троє дітей — два брата й сестра. І в кожного велика родина. Як збирається малеча разом — цілий дитсадок! А батько мав у хазяйстві прицеп до жигуля, документи на який не зміг зробити. То, щоб не пропадало добро дарма, й переробив його", — розповідає син майстра, теж Олександр Бондар.Малі нащадки Бондарів вже не уявляють, як то жили без карети. Кажуть, що навіть їздять на ній у поле та в ліс. Дуже виручна карета під час затяжних осінніх та весняних дощів, коли інакше нема як добратися до дитсадка чи школи. Як є місце у кареті, дід Олександр ще садить у салон й сусідських дітлахів, які називають сусідський транспорт тачанкою.

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