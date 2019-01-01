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Волинянин змайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу. ФОТО

Волинянин змайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу. ФОТО
У селі Брунетівка Старовижівського району Олександр Бондар змайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу.

Про це пише видання Високий замок.

"То батько таке «таксі» для себе зробив, щоб внуків возити. Нас в батьків троє дітей — два брата й сестра. І в кожного велика родина. Як збирається малеча разом — цілий дитсадок! А батько мав у хазяйстві прицеп до жигуля, документи на який не зміг зробити. То, щоб не пропадало добро дарма, й переробив його", — розповідає син майстра, теж Олександр Бондар.

Малі нащадки Бондарів вже не уявляють, як то жили без карети. Кажуть, що навіть їздять на ній у поле та в ліс. Дуже виручна карета під час затяжних осінніх та весняних дощів, коли інакше нема як добратися до дитсадка чи школи. Як є місце у кареті, дід Олександр ще садить у салон й сусідських дітлахів, які називають сусідський транспорт тачанкою.
Волинянин змайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу. ФОТО
Волинянин змайстрував карету, яка возить малюків до дитсадка і в школу. ФОТО


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Теги: карета, село, Волинь, діти
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