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Курс валют у Луцьку на 19 липня

Курс валют у Луцьку на 19 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.829, а продаж - 26.196.

Євро при купівлі становить - 28.840, продажу - 29.463.

Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.419.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.526, продаж - 6.953.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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