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Яке свято 19 липня: чого не можна робити в цей день

Яке свято 19 липня: чого не можна робити в цей день
19 липня в народному календарі вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника преподобного Антонія Великого.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 19 липня

– Місяць на небі добре видно – буде багатий урожай.

– Місяць 19 липня здається зеленуватим – прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі.

– Місяць 19 липня здається великим і туманним – можливе похолодання.

– Блискучий і білий місяць – буде холодна погода без опадів.

Що можна робити 19 липня

1. Цей день потрібно встати дуже рано і пройтися босоніж по росі, оскільки вважається, що роса в цей день володіє цілющими властивостями.

Що не можна робити 19 липня

1. У цей день не варто ганятися "за двома зайцями", а краще виконувати справи одна за одною.

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Теги: 19 липня
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