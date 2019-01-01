Яке свято 19 липня: чого не можна робити в цей день

Сисоя Великого, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника преподобного Антонія Великого.



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, - пише



Народні прикмети на 19 липня



– Місяць на небі добре видно – буде багатий урожай.



– Місяць 19 липня здається зеленуватим – прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі.



– Місяць 19 липня здається великим і туманним – можливе похолодання.



– Блискучий і білий місяць – буде холодна погода без опадів.



Що можна робити 19 липня



1. Цей день потрібно встати дуже рано і пройтися босоніж по росі, оскільки вважається, що роса в цей день володіє цілющими властивостями.



Що не можна робити 19 липня



1. У цей день не варто ганятися "за двома зайцями", а краще виконувати справи одна за одною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 липня в народному календарі вшановують пам'ять преподобного, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника преподобного Антонія Великого.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, - пише 24 канал. – Місяць на небі добре видно – буде багатий урожай.– Місяць 19 липня здається зеленуватим – прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі.– Місяць 19 липня здається великим і туманним – можливе похолодання.– Блискучий і білий місяць – буде холодна погода без опадів.1. Цей день потрібно встати дуже рано і пройтися босоніж по росі, оскільки вважається, що роса в цей день володіє цілющими властивостями.1. У цей день не варто ганятися "за двома зайцями", а краще виконувати справи одна за одною.

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