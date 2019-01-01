Яке свято 19 липня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:12
19 липня в народному календарі вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого, який відомий як чернець-відлюдник, що проживав на території Єгипетської пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника преподобного Антонія Великого.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 19 липня
– Місяць на небі добре видно – буде багатий урожай.
– Місяць 19 липня здається зеленуватим – прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі.
– Місяць 19 липня здається великим і туманним – можливе похолодання.
– Блискучий і білий місяць – буде холодна погода без опадів.
Що можна робити 19 липня
1. Цей день потрібно встати дуже рано і пройтися босоніж по росі, оскільки вважається, що роса в цей день володіє цілющими властивостями.
Що не можна робити 19 липня
1. У цей день не варто ганятися "за двома зайцями", а краще виконувати справи одна за одною.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 19 липня
– Місяць на небі добре видно – буде багатий урожай.
– Місяць 19 липня здається зеленуватим – прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі.
– Місяць 19 липня здається великим і туманним – можливе похолодання.
– Блискучий і білий місяць – буде холодна погода без опадів.
Що можна робити 19 липня
1. Цей день потрібно встати дуже рано і пройтися босоніж по росі, оскільки вважається, що роса в цей день володіє цілющими властивостями.
Що не можна робити 19 липня
1. У цей день не варто ганятися "за двома зайцями", а краще виконувати справи одна за одною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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