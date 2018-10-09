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П’яні і без водійських прав: у Луцьку вночі патрульні зловили 5 горе-кермувальників

П’яні і без водійських прав: у Луцьку вночі патрульні зловили 5 горе-кермувальників
У ніч на 19 липня луцькі патрульні виявили 5 нетверезих за кермом.

Одного з них зупинили по вулиці Ковельській: той скоїв наїзд на пластикові відбивачі, адже нині там знову ведеться ремонт мосту, - пише патрульна поліція Волинської області.

Водій мав явні ознаки сп’яніння, однак проходити перевірку відмовився. З’ясувалось, що той уже позбавлений права керування, тож на нього склали протокол за ч.2 ст. 130 КУпАП: тепер йому загрожує штраф 20 400 гривень і позбавлення права керування на 3 роки.

В іншого водія на Ford Mondeo був відсутній задній захисний пристрій, тож його зупинили для перевірки. Той признався, що напередодні вживав наркотичні речовини, та від перевірки відмовився. По відмові на нього склали необхідний протокол: тепер справа піде до суду.

Інший водій проїхав на червоний сигнал світлофора на проспекті Відродження. Коли його зупинили, то встановили, що він позбавлений права керування за водіння в стані сп’яніння раніше. Пройти тест цього разу чоловік погодився – 0,97 проміле. На нього оформили відповідні адмінматеріали.

Загалом цієї ночі патрульні оформили 5 нетверезих за кермом.

П’яні і без водійських прав: у Луцьку вночі патрульні зловили 5 горе-кермувальників
П’яні і без водійських прав: у Луцьку вночі патрульні зловили 5 горе-кермувальників
П’яні і без водійських прав: у Луцьку вночі патрульні зловили 5 горе-кермувальників


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Теги: патрульні, водії
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