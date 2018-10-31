Вимагають впорядкувати проблемне перехрестя проспекту Відродження і Загородньої





Відповідну Микола Гончарук.



За словами автора петиції, проблема перехрестя полягає у декількох моментах. Зокрема:



- відсутній пішохідний перехід;

- розміщення світлофора блокує виїзд машин з Загородньої наліво;

- додаткова секція світлофора не має жодної потреби, тільки ускладнює рух. "Вказуючи направо, секція працює разом з червоним світлом, зобов'язуючи надати перевагу іншому транспорту. При цьому зустрічний транспорт згідно з ПДР повинен уступити дорогу тим, хто їде в зустрічному напрямку, по стрілці направо. Виникає суперечлива ситуація, коли обидва напрямки мають дати дорогу зустрічним", - пише чоловік.



На його переконання, взагалі наявність світлофора в тому місці, без пішохідного переходу не має ніякої потреби.



"По Загородній щодня рухаються тисячі людей. Тротуари закінчуються впираючись в дорогу і нема переходу через Відродження. Найближчий перехід - 100м в сторону дитячої лікарні. Незручність в тому, що саме тут потік людей найбільший і люди не хочуть давати коло більше 200 метрів, йдуть прямо через дорогу. Це місце аварійно небезпечне. Не зрозуміло чому при такому плануванні вулиць та тротуарів тут нема переходу? Тому пропоную або створити додатково перехід, або перенести той, що знаходиться далі, на перехрестя. Людям має бути зручно, а благоустрій має створюватись в першу чергу для зручності та безпеки людей", - написав автор петиції.



Тож він просить розглянути доцільність розміщення світлофора в цьому місці або впорядкувати його режим так, щоб усунути вищевказані проблеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять вирішити проблему перехрестя проспекту Відродження і вулиці Загородньої, створеної через відсутність пішохідного переходу та неправильно налаштований режим роботи світлофора.Відповідну петицію сьогодні, 19 липня, зареєструвавЗа словами автора петиції, проблема перехрестя полягає у декількох моментах. Зокрема:- відсутній пішохідний перехід;- розміщення світлофора блокує виїзд машин з Загородньої наліво;- додаткова секція світлофора не має жодної потреби, тільки ускладнює рух. "Вказуючи направо, секція працює разом з червоним світлом, зобов'язуючи надати перевагу іншому транспорту. При цьому зустрічний транспорт згідно з ПДР повинен уступити дорогу тим, хто їде в зустрічному напрямку, по стрілці направо. Виникає суперечлива ситуація, коли обидва напрямки мають дати дорогу зустрічним", - пише чоловік.На його переконання, взагалі наявність світлофора в тому місці, без пішохідного переходу не має ніякої потреби."По Загородній щодня рухаються тисячі людей. Тротуари закінчуються впираючись в дорогу і нема переходу через Відродження. Найближчий перехід - 100м в сторону дитячої лікарні. Незручність в тому, що саме тут потік людей найбільший і люди не хочуть давати коло більше 200 метрів, йдуть прямо через дорогу. Це місце аварійно небезпечне. Не зрозуміло чому при такому плануванні вулиць та тротуарів тут нема переходу? Тому пропоную або створити додатково перехід, або перенести той, що знаходиться далі, на перехрестя. Людям має бути зручно, а благоустрій має створюватись в першу чергу для зручності та безпеки людей", - написав автор петиції.Тож він просить розглянути доцільність розміщення світлофора в цьому місці або впорядкувати його режим так, щоб усунути вищевказані проблеми.

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