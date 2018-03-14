У Луцьку 14-річний хлопець хотів скоїти самогубство





Про це інформує патрульна поліція Волинської області.



Так, вранці патрульні отримали виклик про спробу самогубства. 14-річний юнак, перебуваючи вдома, на проспекті Відродження, порізав собі ліву руку. Пояснив, що посварився з дівчиною. Хлопця негайно забрали до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вчора, 18 липня, 14-річний юнак хотів скоїти самогубство, перерізавши вени.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Так, вранці патрульні отримали виклик про спробу самогубства. 14-річний юнак, перебуваючи вдома, на проспекті Відродження, порізав собі ліву руку. Пояснив, що посварився з дівчиною. Хлопця негайно забрали до лікарні.

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