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У Луцьку 14-річний хлопець хотів скоїти самогубство

У Луцьку 14-річний хлопець хотів скоїти самогубство
У Луцьку вчора, 18 липня, 14-річний юнак хотів скоїти самогубство, перерізавши вени.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Так, вранці патрульні отримали виклик про спробу самогубства. 14-річний юнак, перебуваючи вдома, на проспекті Відродження, порізав собі ліву руку. Пояснив, що посварився з дівчиною. Хлопця негайно забрали до лікарні.

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Теги: самогубство, дитина
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