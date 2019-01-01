16-річна дівчина у Луцьку напилася до алкогольної коми
Сьогодні, 11:03
Учора, 18 липня, в Луцьку рятували дівчину-підлітка, яка написалася до алкогольної коми.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що надвечір патрульні прибули на вулицю Сільську на виклик про отруєння.
Тут 16-річна дівчина перебрала алкоголю і була в стані коми.
Юнку з діагнозом «гостра алкогольна інтоксикація» шпиталізували до лікарні.
Нагадаємо, цього ж дня 14-річний хлопець у Луцьку перерізав собі вени.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що надвечір патрульні прибули на вулицю Сільську на виклик про отруєння.
Тут 16-річна дівчина перебрала алкоголю і була в стані коми.
Юнку з діагнозом «гостра алкогольна інтоксикація» шпиталізували до лікарні.
Нагадаємо, цього ж дня 14-річний хлопець у Луцьку перерізав собі вени.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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