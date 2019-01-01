16-річна дівчина у Луцьку напилася до алкогольної коми





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.



Інформують, що надвечір патрульні прибули на вулицю Сільську на виклик про отруєння.



Тут 16-річна дівчина перебрала алкоголю і була в стані коми.



Юнку з діагнозом «гостра алкогольна інтоксикація» шпиталізували до лікарні.



Нагадаємо, цього ж дня 14-річний хлопець у Луцьку перерізав собі вени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 18 липня, в Луцьку рятували дівчину-підлітка, яка написалася до алкогольної коми.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Інформують, що надвечір патрульні прибули на вулицю Сільську на виклик про отруєння.Тут 16-річна дівчина перебрала алкоголю і була в стані коми.Юнку з діагнозом «гостра алкогольна інтоксикація» шпиталізували до лікарні.Нагадаємо, цього ж дня 14-річний хлопець у Луцьку

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію