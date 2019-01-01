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16-річна дівчина у Луцьку напилася до алкогольної коми

16-річна дівчина у Луцьку напилася до алкогольної коми
Учора, 18 липня, в Луцьку рятували дівчину-підлітка, яка написалася до алкогольної коми.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Інформують, що надвечір патрульні прибули на вулицю Сільську на виклик про отруєння.

Тут 16-річна дівчина перебрала алкоголю і була в стані коми.

Юнку з діагнозом «гостра алкогольна інтоксикація» шпиталізували до лікарні.

Нагадаємо, цього ж дня 14-річний хлопець у Луцьку перерізав собі вени.

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Теги: алкогольна кома, Луцьк, отруєння
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