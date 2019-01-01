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Лучанин на BMW збив 11-річного велосипедиста

Лучанин на BMW збив 11-річного велосипедиста
У Луцьку на перехресті вулиць Володимирська та Тополева автомобіль BMW X5 наїхав на 11-річного велосипедиста.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 18 липня, по 22 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 28-річний лучанин. Внаслідок ДТП 11-річний велосипедист, житель обласного центру, отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.

За фактами порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.


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Теги: аварія, Луцьк
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