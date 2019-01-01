На Волині бус збив мотоцикліста: деталі аварії

У Нововолинську учора, 18 липня, на проспекті Дружби автомобіль Mercedes BenzУ поліції повідомили деталі аварії.Відомо, що бус під керуванням 64-річного місцевого жителя зіткнувся із моторолером Viper Active, за кермом якого перебував 33-річний житель Іваничівського району.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної міської лікарні.Правоохоронці вилучили транспортні засоби.За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.