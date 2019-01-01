Дідусь ґвалтував онуку, поки її матір була на заробітках у Польщі
Сьогодні, 20:12
Онука народила дитину від 64-річного дідуся. Пізніше стало відомо, що він її ґвалтував, поки її матір була на заробітках в Польщі.
Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Із заяви 30-річної жінки — у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем періодично виїжджала на заробітки до Польщі, свою доньку залишала на батьків співмешканця. Після покращення матеріального становища дитину забрала до себе в Гданськ, де через деякий час за направленням навчального закладу дитину направили до місцевої лікарні, де встановили вагітність терміном 7 місяців. Лікарі викликали поліцію та дівчинка розповіла, що коли матері не було поряд, дідусь ґвалтував її. Через деякий час дитина народила в пологовому центрі Ґданська дівчинку", - йдеться у дописі.
Підозрюваний з місця постійного проживання зник, правоохоронці проводять пошукові заходи з метою встановлення його місцезнаходження.
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Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Із заяви 30-річної жінки — у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем періодично виїжджала на заробітки до Польщі, свою доньку залишала на батьків співмешканця. Після покращення матеріального становища дитину забрала до себе в Гданськ, де через деякий час за направленням навчального закладу дитину направили до місцевої лікарні, де встановили вагітність терміном 7 місяців. Лікарі викликали поліцію та дівчинка розповіла, що коли матері не було поряд, дідусь ґвалтував її. Через деякий час дитина народила в пологовому центрі Ґданська дівчинку", - йдеться у дописі.
Підозрюваний з місця постійного проживання зник, правоохоронці проводять пошукові заходи з метою встановлення його місцезнаходження.
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