У Луцьку чоловік вдарив сокирою свою співмешканку, бо та пиячила з коханцем
Сьогодні, 11:41
У Луцьку на вулиці Арцеулова чоловік сокирою вдарив свою співмешканку. Інцидент трапився в ніч на 19 липня.
Як розповів патрульним 47-річний чоловік, він повернувся додому та побачив, що його співмешканка вживає алкогольні напої на кухні нібито з коханцем. Останній встиг втекти з місця події, - пише патрульна поліція Волині.
Не довго думаючи, ображений чоловік схопив сокиру та вдарив обухом жінку по голові.
46-річна чнка отримала розсічення голови та закриту черепно-мозкову травму. Карета швидкої допомоги шпиталізувала її до лікарні.
Натомість співмешканця доставили до міського відділу поліції, де з ним далі працював слідчий.
Ольга Бузулук
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Як розповів патрульним 47-річний чоловік, він повернувся додому та побачив, що його співмешканка вживає алкогольні напої на кухні нібито з коханцем. Останній встиг втекти з місця події, - пише патрульна поліція Волині.
Не довго думаючи, ображений чоловік схопив сокиру та вдарив обухом жінку по голові.
46-річна чнка отримала розсічення голови та закриту черепно-мозкову травму. Карета швидкої допомоги шпиталізувала її до лікарні.
Натомість співмешканця доставили до міського відділу поліції, де з ним далі працював слідчий.
Ольга Бузулук
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