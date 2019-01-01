У Луцьку чоловік вдарив сокирою свою співмешканку, бо та пиячила з коханцем

У Луцьку на вулиці Арцеулова чоловік сокирою вдарив свою співмешканку. Інцидент трапився в ніч на 19 липня.Як розповів патрульним 47-річний чоловік, він повернувся додому та побачив, що його співмешканка вживає алкогольні напої на кухні нібито з коханцем. Останній встиг втекти з місця події, - пише патрульна поліція Волині.Не довго думаючи, ображений чоловік схопив сокиру та вдарив обухом жінку по голові.46-річна чнка отримала розсічення голови та закриту черепно-мозкову травму. Карета швидкої допомоги шпиталізувала її до лікарні.Натомість співмешканця доставили до міського відділу поліції, де з ним далі працював слідчий.