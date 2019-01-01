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На Волині померла росіянка, яка була в гостях у сестри

На Волині померла росіянка, яка була в гостях у сестри
Ковельська поліція проводить розслідування щодо обставин смерті росіянки.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 15 липня, - пише Район.Ковель.

Відомо, що 12 липня 2019 року близько 01 години 15 хвилин до поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що у Ковелі на території садівничого масиву «Урожай» (438 км дороги Київ-Ковель-Ягодин) померла громадянка Російської Федерації, яка перебувала у гостях своєї сестри.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019030110001305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У клопотання слідчого до суду вказується, що «під час проведення огляду трупа встановити безпосередню причину смерті без проведення судово-медичного розтину трупа та додаткових методів дослідження, у відповідності до вимог Наказу МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р., не виявилось можливим».

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду призначено судово-медичну експертизу на предмет наявності тілесних ушкоджень на тілі померлої жінки, і чи перебувала остання на період смерті у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

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Теги: смерть, росіянка, Ковель
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