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У Ковелі завершують будувати найбільше в області футбольне поле зі штучним покриттям

У Ковелі завершують будувати найбільше в області футбольне поле зі штучним покриттям
За співпраці благодійного фонду “Патріоти Волині” та міської влади у Ковелі за останні роки збудовали 4 міні-стадіони зі штучним покриттям.

На території фізкультурно-оздоровчого центру “Спорт для всіх” нині завершують будівництво ще одного такого спортивного об’єкта.

«Основна відмінність цього стадіону в тому, що це велике професійне футбольне поле розміром 100 на 66 метрів. Висота штучної трави газону - 60 мм. Це дасть змогу проводити повноцінні футбольні матчі як юнацьких, так і дорослих команд. До речі, це перше футбольне поле на Волині зі штучним покриттям саме такого розміру», - каже директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.

Нове футбольне поле завершить перевтілення депресивного спортивного об'єкта радянської епохи, яким колись був фізкультурно-оздоровчий комплекс в мікрорайоні “Сільмаш”, у сучасний центр розвитку дитячого футболу. Сьогодні на футбольних полях міста під егідою футбольного центру “Ковель-Волинь” спортом №1 займаються біля 400-сот дітей.

«Новий стадіон дасть можливість дітям займатися круглий рік. Бо натуральні поля півроку практично простоюють. Нам ці роки доводилося працювати в залах, шукати інші можливості для занять дітей. А це впливає на якість підготовки. Для нас таке поле - дуже серйозний подарунок», - розповідає директор ФОК “Спорт для всіх” Роман Лис.

Нині на новому стадіоні завершують облаштування штучного газону та бігових доріжок довкола поля. В перспективі тут з’явиться освітлення та глядацька трибуна.

«Ми добре знаємо технологію будівництва таких полів. Тому контролюємо процес будівництва від самого початку робіт на об’єкті, - зауважив директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк. - Зараз іде процес засипки поля кварцовим піском, потім воно буде засипатися гранулятом. Ми не намагалися зробити це терміново до дня міста чи, скажімо, до виборів. Нашим основним завданням є збудувати якісне професійне футбольне поле, яке б довгі роки функціонувало на благо наших дітей».

Повноформатне футбольне поле зі штучним покриттям дасть новий імпульс для розвитку дитячого футболу. У цьому переконані не лише тренери ФЦ “Ковель-Волинь”, а й батьки юних футболістів.

«Приємно бачити, що цей центр розвивається та оновлюється. Діти мають можливість брати участь в різноманітних змаганнях. Тут створено дуже гарні умови для тренувань. Переконана, що цей майданчик матиме неймовірні можливості в майбутньому», - ділиться враженнями мама юного футболіста Тетяна Кістенко.

За 7 років своєї діяльності в Ковелі благодійний фонд “Патріоти Волині” вже інвестував у розвиток дитячого спорту більше 8 млн. гривень.


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Теги: Патріоти Волині, Ковель, футбольне поле
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