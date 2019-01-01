Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО





Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook волонтерка



Так, завдяки допомозі американського фонду "Medical teams international” Волинська обласна клінічна лікарня отримала багато потрібних виробів медичного призначення, основна частина яких відправиться в саме серце клініки - реанімацію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна клінічна лікарня отримала благодійну допомогу від американського фонду "Medical teams international”.Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Ариванюк. Так, завдяки допомозі американського фонду "Medical teams international” Волинська обласна клінічна лікарня отримала багато потрібних виробів медичного призначення, основна частина яких відправиться в саме серце клініки - реанімацію.

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