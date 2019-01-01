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Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО

Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Волинська обласна клінічна лікарня отримала благодійну допомогу від американського фонду "Medical teams international”.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Ариванюк.

Так, завдяки допомозі американського фонду "Medical teams international” Волинська обласна клінічна лікарня отримала багато потрібних виробів медичного призначення, основна частина яких відправиться в саме серце клініки - реанімацію.
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО



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Теги: обласна лікарня, Луцьк, благодійна допомога, американський фонд
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