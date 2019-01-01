Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Сьогодні, 19:13
Волинська обласна клінічна лікарня отримала благодійну допомогу від американського фонду "Medical teams international”.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Ариванюк.
Так, завдяки допомозі американського фонду "Medical teams international” Волинська обласна клінічна лікарня отримала багато потрібних виробів медичного призначення, основна частина яких відправиться в саме серце клініки - реанімацію.
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Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Ариванюк.
Так, завдяки допомозі американського фонду "Medical teams international” Волинська обласна клінічна лікарня отримала багато потрібних виробів медичного призначення, основна частина яких відправиться в саме серце клініки - реанімацію.
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