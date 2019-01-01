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В Україні почали вирощувати органічні квадратні кавуни

В Україні почали вирощувати органічні квадратні кавуни
В господарстві ТОВ «Дунайський аграрій» з Одещини почали вирощувати кавуни незвичної форми.

Про це повідомив керівник компанії Роман Дяжук, - пише agronews.ua.

За словами фермера, це пробна партія квадратних органічних ягід.

Попит на таку продукцію в Україні поки лише формується, але ресторани і торгові мережі нею вже зацікавилися. Дизайнерські ягоди коштують значно дорожче від звичайних.

До слова, такі незвичні кавуни вже давно вирощують в Японії. Баштанні незвичайної форми популярні там уже 30 років поспіль. Їх вирощують лише на одному японському острові. І тільки 800 штук за сезон. Кожен зріє в пластиковому або скляному ящику, а потім дбайливо упаковується. Фрукт вартує в гривнях майже 4 тисячі.

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Теги: кавун, Україна
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