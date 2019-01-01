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У волинському місті відремонтують водогін за 20 мільйонів гривень

У волинському місті відремонтують водогін за 20 мільйонів гривень
У Ковелі почали реконструкцію водогону, який є основним у системі водопостачання міста. Цей водогін з’єднує свердловини, розташовані в поймі річці Турія із станцією другого підйому, спорудами очистки та підготовки води на вулиці Геологів в місті.

Відповідну інформацію на своєму сайті розмістило управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканалу».

Нинішня труба водогону має значні корозійні ушкодження.

Загальна вартість реконструкції водогону становить близько 20 мільйонів гривень. Кошти на проект першої частини реконструкції виділили з місцевого бюджету за ініціативи УВКГ «Ковельводоканал» та сприяння Ковельського міськвиконкому.

З початку цього тижня розпочали роботи з реконструкції першої частини водогону, починаючи від дальньої 11-ї свердловини. Протяжність труб, що підлягає заміні на першому етапі, - 3067 м.п., загальна кошторисна вартість робіт та матеріалів - 4,559 мільйонів гривень.

Зазначають, у найближчі роки планують виконати заміну решти труб водогону, вартістю близько 15 мільйонів гривень.

Завершення робіт проекту дозволить зменшити понаднормативні втрати води, призведе до економії енергоресурсів та покращить якість питної води.
У волинському місті відремонтують водогін за 20 мільйонів гривень
У волинському місті відремонтують водогін за 20 мільйонів гривень
У волинському місті відремонтують водогін за 20 мільйонів гривень


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Теги: Ковель, новий водогін, реконструкція, проект
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