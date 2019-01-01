У волинському місті відремонтують водогін за 20 мільйонів гривень





Відповідну інформацію на своєму сайті розмістило управління водопровідно-каналізаційного господарства



Нинішня труба водогону має значні корозійні ушкодження.



Загальна вартість реконструкції водогону становить близько 20 мільйонів гривень. Кошти на проект першої частини реконструкції виділили з місцевого бюджету за ініціативи УВКГ «Ковельводоканал» та сприяння Ковельського міськвиконкому.



З початку цього тижня розпочали роботи з реконструкції першої частини водогону, починаючи від дальньої 11-ї свердловини. Протяжність труб, що підлягає заміні на першому етапі, - 3067 м.п., загальна кошторисна вартість робіт та матеріалів - 4,559 мільйонів гривень.



Зазначають, у найближчі роки планують виконати заміну решти труб водогону, вартістю близько 15 мільйонів гривень.



Завершення робіт проекту дозволить зменшити понаднормативні втрати води, призведе до економії енергоресурсів та покращить якість питної води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі почали реконструкцію водогону, який є основним у системі водопостачання міста. Цей водогін з’єднує свердловини, розташовані в поймі річці Турія із станцією другого підйому, спорудами очистки та підготовки води на вулиці Геологів в місті.Відповідну інформацію на своєму сайті розмістило управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканалу» Нинішня труба водогону має значні корозійні ушкодження.Загальна вартість реконструкції водогону становить близько 20 мільйонів гривень. Кошти на проект першої частини реконструкції виділили з місцевого бюджету за ініціативи УВКГ «Ковельводоканал» та сприяння Ковельського міськвиконкому.З початку цього тижня розпочали роботи з реконструкції першої частини водогону, починаючи від дальньої 11-ї свердловини. Протяжність труб, що підлягає заміні на першому етапі, - 3067 м.п., загальна кошторисна вартість робіт та матеріалів - 4,559 мільйонів гривень.Зазначають, у найближчі роки планують виконати заміну решти труб водогону, вартістю близько 15 мільйонів гривень.Завершення робіт проекту дозволить зменшити понаднормативні втрати води, призведе до економії енергоресурсів та покращить якість питної води.

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