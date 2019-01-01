5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО





Відбір до команди стартував 13 липня у Львові, - пише



Учасниками змагань стали 56 ветеранів АТО з 8 областей.



Павло Ковальський один з п’яти ветеранів-атовців, які представляли Волинь на перших відбіркових змаганнях до збірної української команди, яка візьме участь в "Іграх Нескорених".



“Головне для бійців це спортивна, психологічна, реабілітація. Було дуже багато хлопців із ампутаціями, інвалідністю та іншими пораненнями, захворюваннями та травмами”, - каже Павло Ковальський.



Під час тестування у Львові 56 ветеранів-атовців випробовували себе у 6 спортивних дисциплінах. Павло брав участь у двох. Окрім Павла, Волинь у Львові представляли ще четверо військових: В’ячеслав Оксентюк, Павло Солоха, Роман Буско та Богдан Ушарук.



“Результати показав кращі, ніж минулого року. Я виступав ще у метанні ядра, також в бігу. Я до речі, їздив у Вашингтон по програмі морської піхоти США”, - розповів учасник тестувань Ігор Нескорених Богдан Ушарук.



Руслан Уніфонтович, учасник тестувань Ігор Нескорених: “Був командиром розвідувального взводу 24 ОМБ, 27 бойових виходів і 100% повернення особового складу у моєму підрозділі. Через спорт можна навчитися контролювати ці емоції. Ти більш спокійний вдома, у тебе налагоджується в сім"ї.”



Руслан Уніфонтович 2018-го на Всеукраїнських Іграх Нескорених здобув бронзу. Нині готується до наступного етапу відбору. Розповідає, чому не поїхав до Львова.



“Наступний етап відбудеться у м. Одесі та місті Києві, а 8-го вересня відбудуться Національні змагання по результатах яких буде формуватися збірна команди України”, - говорить Павло Ковальський.



Хлопці розповіли, що цього року до національної команди потраплять 20 учасників. Це на 5 більше, ніж раніше. Рішення про збільшення квоти прийняла міжнародна Фундація "Ігор Нескорених".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 волинських військовослужбовців представили область у відборі до збірної команди "Ігор Нескорених", які відбудуться в 2020 році в голландському місті Гаага.Відбір до команди стартував 13 липня у Львові, - пише Суспільне Волині. Учасниками змагань стали 56 ветеранів АТО з 8 областей.один з п’яти ветеранів-атовців, які представляли Волинь на перших відбіркових змаганнях до збірної української команди, яка візьме участь в "Іграх Нескорених".“Головне для бійців це спортивна, психологічна, реабілітація. Було дуже багато хлопців із ампутаціями, інвалідністю та іншими пораненнями, захворюваннями та травмами”, - каже Павло Ковальський.Під час тестування у Львові 56 ветеранів-атовців випробовували себе у 6 спортивних дисциплінах. Павло брав участь у двох. Окрім Павла, Волинь у Львові представляли ще четверо військових:“Результати показав кращі, ніж минулого року. Я виступав ще у метанні ядра, також в бігу. Я до речі, їздив у Вашингтон по програмі морської піхоти США”, - розповів учасник тестувань Ігор Нескорених Богдан Ушарук.Руслан Уніфонтович, учасник тестувань Ігор Нескорених: “Був командиром розвідувального взводу 24 ОМБ, 27 бойових виходів і 100% повернення особового складу у моєму підрозділі. Через спорт можна навчитися контролювати ці емоції. Ти більш спокійний вдома, у тебе налагоджується в сім"ї.”Руслан Уніфонтович 2018-го на Всеукраїнських Іграх Нескорених здобув бронзу. Нині готується до наступного етапу відбору. Розповідає, чому не поїхав до Львова.“Наступний етап відбудеться у м. Одесі та місті Києві, а 8-го вересня відбудуться Національні змагання по результатах яких буде формуватися збірна команди України”, - говорить Павло Ковальський.Хлопці розповіли, що цього року до національної команди потраплять 20 учасників. Це на 5 більше, ніж раніше. Рішення про збільшення квоти прийняла міжнародна Фундація "Ігор Нескорених".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію