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5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО

5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО
5 волинських військовослужбовців представили область у відборі до збірної команди "Ігор Нескорених", які відбудуться в 2020 році в голландському місті Гаага.

Відбір до команди стартував 13 липня у Львові, - пише Суспільне Волині.

Учасниками змагань стали 56 ветеранів АТО з 8 областей.

Павло Ковальський один з п’яти ветеранів-атовців, які представляли Волинь на перших відбіркових змаганнях до збірної української команди, яка візьме участь в "Іграх Нескорених".
5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО

“Головне для бійців це спортивна, психологічна, реабілітація. Було дуже багато хлопців із ампутаціями, інвалідністю та іншими пораненнями, захворюваннями та травмами”, - каже Павло Ковальський.

Під час тестування у Львові 56 ветеранів-атовців випробовували себе у 6 спортивних дисциплінах. Павло брав участь у двох. Окрім Павла, Волинь у Львові представляли ще четверо військових: В’ячеслав Оксентюк, Павло Солоха, Роман Буско та Богдан Ушарук.

“Результати показав кращі, ніж минулого року. Я виступав ще у метанні ядра, також в бігу. Я до речі, їздив у Вашингтон по програмі морської піхоти США”, - розповів учасник тестувань Ігор Нескорених Богдан Ушарук.
5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО

Руслан Уніфонтович, учасник тестувань Ігор Нескорених: “Був командиром розвідувального взводу 24 ОМБ, 27 бойових виходів і 100% повернення особового складу у моєму підрозділі. Через спорт можна навчитися контролювати ці емоції. Ти більш спокійний вдома, у тебе налагоджується в сім"ї.”
5 волинян представили область у відборі до збірної команди «Ігор Нескорених». ВІДЕО

Руслан Уніфонтович 2018-го на Всеукраїнських Іграх Нескорених здобув бронзу. Нині готується до наступного етапу відбору. Розповідає, чому не поїхав до Львова.

“Наступний етап відбудеться у м. Одесі та місті Києві, а 8-го вересня відбудуться Національні змагання по результатах яких буде формуватися збірна команди України”, - говорить Павло Ковальський.

Хлопці розповіли, що цього року до національної команди потраплять 20 учасників. Це на 5 більше, ніж раніше. Рішення про збільшення квоти прийняла міжнародна Фундація "Ігор Нескорених".


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Теги: Ігри Нескорених, волиняни
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