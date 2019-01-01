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Алкоголь, матюки, крики: лучани потерпають від магазину-«наливайки»

Алкоголь, матюки, крики: лучани потерпають від магазину-«наливайки»
У Луцьку магазин, розташований серед житлових будинків на вулиці Рівненській 111, 109, 107, 107а, 105 та Сагайдачного 1, приносить масу незручностей їхнім мешканцям.

Так, алкоголь продають на літньому майданчику та поблизу дитячого садочка, - повідомляє лучанка Ірина Мельникова на платформі Відкрите місто.

Жінка скаржиться, що жителі будинків змушені щодня спостерігати розпиття алкоголю, матюки, крики. Навіть неодноразово викликали поліцію, але це вирішує проблему ненадовго.

Крім цього, повідомляють, що клієнти цього закладу розкидають сміття, пляшки, одноразові стакани і навіть справляють природні потреби на закутках двору, просто на очах у мешканців, діток, які гуляють поряд.

Лучани вимагають заборонити торгівлю алкоголем в магазині.

"Чому майже 1 000 мешканців повинні потерпати від одного бізнесмена?? Якщо питання не вирішиться, будемо залучати ЗМІ та інші методи", - підсувала авторка скарги.

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Теги: Луцьк, продаж алкоголю, магазин, скарга
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Підказка: якщо в магазині є багато алкоголю то він буде добре горіти.
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