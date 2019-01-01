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В Україні наступного тижня очікують погіршення погоди

В Україні наступного тижня очікують погіршення погоди
В Україні на найближчому тижні йтимуть короткочасні дощі.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"На більшій частині території України короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики в орієнтовному прогнозі на тиждень.

Температура впродовж цього періоду вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-28°, в окремі дні на півдні до 30°.

Тож, наступний тиждень в Україні розпочнеться дощовою погодою. Температура 22 липня у західних та північних областях 21-26°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°, 23-24 липня вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19-25°, на півдні та сході країни 23-29°.

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Теги: погода, синоптики, погіршення
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