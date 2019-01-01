В Україні наступного тижня очікують погіршення погоди





Про це



"На більшій частині території України короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики в орієнтовному прогнозі на тиждень.



Температура впродовж цього періоду вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-28°, в окремі дні на півдні до 30°.



Тож, наступний тиждень в Україні розпочнеться дощовою погодою. Температура 22 липня у західних та північних областях 21-26°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°, 23-24 липня вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19-25°, на півдні та сході країни 23-29°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на найближчому тижні йтимуть короткочасні дощі.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."На більшій частині території України короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики в орієнтовному прогнозі на тиждень.Температура впродовж цього періоду вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-28°, в окремі дні на півдні до 30°.Тож, наступний тиждень в Україні розпочнеться дощовою погодою. Температура 22 липня у західних та північних областях 21-26°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°, 23-24 липня вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19-25°, на півдні та сході країни 23-29°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію