У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія з постраждалими
Сьогодні, 14:09
У Луцьку на вулиці Ковельській, на ділянці дороги, де ремонтують міст, трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія сталася сьогодні, 19 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Так, водій Audi зіткнувся з Opel, який в свою чергу в’їхав у Toyota. Пасажирку Opel, 23-річну мешканку Копачівки, доставили в лікарню.
Нагадаємо, що у ніч на 19 липня луцькі патрульні зупинили по вулиці Ковельській п'яного водія. Зазначається, що горе-кермувальник збив пластиковий відбивач на дорозі, яку ремонтують.
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Аварія сталася сьогодні, 19 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.
Так, водій Audi зіткнувся з Opel, який в свою чергу в’їхав у Toyota. Пасажирку Opel, 23-річну мешканку Копачівки, доставили в лікарню.
Нагадаємо, що у ніч на 19 липня луцькі патрульні зупинили по вулиці Ковельській п'яного водія. Зазначається, що горе-кермувальник збив пластиковий відбивач на дорозі, яку ремонтують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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