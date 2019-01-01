У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія з постраждалими





Аварія сталася сьогодні, 19 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.



Так, водій Audi зіткнувся з Opel, який в свою чергу в’їхав у Toyota. Пасажирку Opel, 23-річну мешканку Копачівки, доставили в лікарню.



Нагадаємо, що у ніч на 19 липня

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