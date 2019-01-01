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У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія з постраждалими

У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія з постраждалими
У Луцьку на вулиці Ковельській, на ділянці дороги, де ремонтують міст, трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася сьогодні, 19 липня, - пише патрульна поліція Волинської області.

Так, водій Audi зіткнувся з Opel, який в свою чергу в’їхав у Toyota. Пасажирку Opel, 23-річну мешканку Копачівки, доставили в лікарню.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня луцькі патрульні зупинили по вулиці Ковельській п'яного водія. Зазначається, що горе-кермувальник збив пластиковий відбивач на дорозі, яку ремонтують.

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Теги: Луцьк, аварія
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