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Біля Старого ринку авто збило дівчину, яка вискочила на дорогу

Біля Старого ринку авто збило дівчину, яка вискочила на дорогу
На вулиці Глушець у Луцьку водій Toyota скоїв наїзд на 17-річну дівчину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила патрульна поліція Волині.

За словами очевидців, дівчина раптово вибігла на проїжджу частину з-за іншого транспортного засобу.

На щастя, юнка не постраждала і від шпиталізації відмовилась.

Зауважимо, інцидент трапився поблизу Старого ринку (одному з улюблених місць перебігання дороги несвідомим пішоходами).

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Теги: аварія, Старий ринок, ДТП, Луцьк
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