Біля Старого ринку авто збило дівчину, яка вискочила на дорогу
Сьогодні, 14:30
На вулиці Глушець у Луцьку водій Toyota скоїв наїзд на 17-річну дівчину.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила патрульна поліція Волині.
За словами очевидців, дівчина раптово вибігла на проїжджу частину з-за іншого транспортного засобу.
На щастя, юнка не постраждала і від шпиталізації відмовилась.
Зауважимо, інцидент трапився поблизу Старого ринку (одному з улюблених місць перебігання дороги несвідомим пішоходами).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила патрульна поліція Волині.
За словами очевидців, дівчина раптово вибігла на проїжджу частину з-за іншого транспортного засобу.
На щастя, юнка не постраждала і від шпиталізації відмовилась.
Зауважимо, інцидент трапився поблизу Старого ринку (одному з улюблених місць перебігання дороги несвідомим пішоходами).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні тимчасово заборонили відомі ліки
Сьогодні, 15:03
На «Бандерштат» завітає письменниця Ірена Карпа
Сьогодні, 14:50
Біля Старого ринку авто збило дівчину, яка вискочила на дорогу
Сьогодні, 14:30
У Луцьку на Ковельській – подвійна аварія з постраждалими
Сьогодні, 14:09