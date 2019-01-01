Біля Старого ринку авто збило дівчину, яка вискочила на дорогу





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила патрульна поліція Волині.



За словами очевидців, дівчина раптово вибігла на проїжджу частину з-за іншого транспортного засобу.



На щастя, юнка не постраждала і від шпиталізації відмовилась.



Зауважимо, інцидент трапився поблизу Старого ринку (одному з улюблених місць перебігання дороги несвідомим пішоходами).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Глушець у Луцьку водій Toyota скоїв наїзд на 17-річну дівчину.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила патрульна поліція Волині.За словами очевидців, дівчина раптово вибігла на проїжджу частину з-за іншого транспортного засобу.На щастя, юнка не постраждала і від шпиталізації відмовилась.Зауважимо, інцидент трапився поблизу Старого ринку (одному з улюблених місць перебігання дороги несвідомим пішоходами).

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