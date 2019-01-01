У Луцьку – дві аварії. ФОТО





Про це повідомляє



Так, на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька зіштовхнулися авто Audi і Peugeot.



Водії уклали європротокол.



Того ж дня на перехресті проспектів Перемоги-Василя Мойсея сталася аварія за участю двох автомобілів.



Зазначають, водій Volvo, перестроюючись на кільці, не надав перевагу в русі Iveco.



Тут теж керманичі розійшлися за європротоколом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди. На щастя, без потерпілих.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області. Так, на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька зіштовхнулися авто Audi і Peugeot.Водії уклали європротокол.Того ж дня на перехресті проспектів Перемоги-Василя Мойсея сталася аварія за участю двох автомобілів.Зазначають, водій Volvo, перестроюючись на кільці, не надав перевагу в русі Iveco.Тут теж керманичі розійшлися за європротоколом.

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