У Луцьку – дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 19:27
У Луцьку трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди. На щастя, без потерпілих.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Так, на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька зіштовхнулися авто Audi і Peugeot.
Водії уклали європротокол.
Того ж дня на перехресті проспектів Перемоги-Василя Мойсея сталася аварія за участю двох автомобілів.
Зазначають, водій Volvo, перестроюючись на кільці, не надав перевагу в русі Iveco.
Тут теж керманичі розійшлися за європротоколом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Так, на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька зіштовхнулися авто Audi і Peugeot.
Водії уклали європротокол.
Того ж дня на перехресті проспектів Перемоги-Василя Мойсея сталася аварія за участю двох автомобілів.
Зазначають, водій Volvo, перестроюючись на кільці, не надав перевагу в русі Iveco.
Тут теж керманичі розійшлися за європротоколом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 20:00
У Луцьку – дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 19:27