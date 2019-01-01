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У Луцьку – дві аварії. ФОТО

У Луцьку – дві аварії. ФОТО
У Луцьку трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди. На щастя, без потерпілих.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Так, на перехресті вулиць Карпенка-Карого-Задворецька зіштовхнулися авто Audi і Peugeot.

Водії уклали європротокол.

Того ж дня на перехресті проспектів Перемоги-Василя Мойсея сталася аварія за участю двох автомобілів.

Зазначають, водій Volvo, перестроюючись на кільці, не надав перевагу в русі Iveco.

Тут теж керманичі розійшлися за європротоколом.

У Луцьку – дві аварії. ФОТО
У Луцьку – дві аварії. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, без потерпілих
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