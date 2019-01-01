Поки буде сморід – ніяких домовленостей, – Луцькрада про «мир» з цукровим заводом

У луцькій мерії запевняють, що не досягнули конкретних домовленостей щодо подолання причин смороду з Гнідавським цукровим заводом, про які останній заявив на своїму сайті.Так, на щоденному засіданні тимчасової міжвідомчої комісії з подолання негативної екологічної ситуації у місті Луцьку, яка відбулась 16 липня, Луцька міська рада та Гнідавський цукровий завод не досягали жодних домовленостей, - інформує прес-служба Луцькради.Заступник голови правління Гнідавського цукрового заводу, який був присутній на засіданні, підтвердив, що джерелом смороду, що поширюється в районі вул.Львівської, ЛПЗ та інших районах міста, є неочищені рідини, що зливались на поля фільтрації. Нікішин назвав їх “змивами мелясної барди з бункерів-накопичувачів, які встановлені на території заводу для тимчасового зберігання відходів виробництва”.У 2017 році, зі слів доповідача, мали колапс, бо проектантами не були враховані особливості відходів біоетанольного виробництва. Якщо барда контактує з чимось (повітрям, ґрунтом, плюс висока температура повітря, можливо інші відходи), вона викликає неприємний запах.На сьогодні проблем з тим, куди подіти відходи немає, адже розпочались жнива і відповідно до договорів завод передає відходи підприємствам “Злагода”, “Хавест-Агро”, “Вілія”, “Баїв-Україна”. За рік на виробництві утворюється 60 тис. тонн меляси. На підприємстві є ємності - накопичувачі на 32 тис. тонн відходів.Представник заводу запевнив всіх учасників засідання, що до 25 липня всі відкриті карти на полях фільтрації, навіть ті, які сьогодні заповнені неочищеними рідинами й продукують і надалі неприємний запах, будуть засипані шаром чистого грунту, висотою 30 см. Олександр Нікішин вважає ці заходи достатніми для усунення смороду."Луцька міська рада підтримує всі заходи, які призведуть до недопущення смороду у місті, але до повної його ліквідації ніяких домовленостей з жодним підприємством не буде", - йдеться у публікації.