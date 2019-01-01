Поки буде сморід – ніяких домовленостей, – Луцькрада про «мир» з цукровим заводом
Сьогодні, 16:40
У луцькій мерії запевняють, що не досягнули конкретних домовленостей щодо подолання причин смороду з Гнідавським цукровим заводом, про які останній заявив на своїму сайті.
Так, на щоденному засіданні тимчасової міжвідомчої комісії з подолання негативної екологічної ситуації у місті Луцьку, яка відбулась 16 липня, Луцька міська рада та Гнідавський цукровий завод не досягали жодних домовленостей, - інформує прес-служба Луцькради.
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Заступник голови правління Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин, який був присутній на засіданні, підтвердив, що джерелом смороду, що поширюється в районі вул.Львівської, ЛПЗ та інших районах міста, є неочищені рідини, що зливались на поля фільтрації. Нікішин назвав їх “змивами мелясної барди з бункерів-накопичувачів, які встановлені на території заводу для тимчасового зберігання відходів виробництва”.
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У 2017 році, зі слів доповідача, мали колапс, бо проектантами не були враховані особливості відходів біоетанольного виробництва. Якщо барда контактує з чимось (повітрям, ґрунтом, плюс висока температура повітря, можливо інші відходи), вона викликає неприємний запах.
На сьогодні проблем з тим, куди подіти відходи немає, адже розпочались жнива і відповідно до договорів завод передає відходи підприємствам “Злагода”, “Хавест-Агро”, “Вілія”, “Баїв-Україна”. За рік на виробництві утворюється 60 тис. тонн меляси. На підприємстві є ємності - накопичувачі на 32 тис. тонн відходів.
Представник заводу запевнив всіх учасників засідання, що до 25 липня всі відкриті карти на полях фільтрації, навіть ті, які сьогодні заповнені неочищеними рідинами й продукують і надалі неприємний запах, будуть засипані шаром чистого грунту, висотою 30 см. Олександр Нікішин вважає ці заходи достатніми для усунення смороду.
"Луцька міська рада підтримує всі заходи, які призведуть до недопущення смороду у місті, але до повної його ліквідації ніяких домовленостей з жодним підприємством не буде", - йдеться у публікації.
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Так, на щоденному засіданні тимчасової міжвідомчої комісії з подолання негативної екологічної ситуації у місті Луцьку, яка відбулась 16 липня, Луцька міська рада та Гнідавський цукровий завод не досягали жодних домовленостей, - інформує прес-служба Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Заступник голови правління Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин, який був присутній на засіданні, підтвердив, що джерелом смороду, що поширюється в районі вул.Львівської, ЛПЗ та інших районах міста, є неочищені рідини, що зливались на поля фільтрації. Нікішин назвав їх “змивами мелясної барди з бункерів-накопичувачів, які встановлені на території заводу для тимчасового зберігання відходів виробництва”.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли, що може спричиняти сморід у Луцьку. ВІДЕО
У 2017 році, зі слів доповідача, мали колапс, бо проектантами не були враховані особливості відходів біоетанольного виробництва. Якщо барда контактує з чимось (повітрям, ґрунтом, плюс висока температура повітря, можливо інші відходи), вона викликає неприємний запах.
На сьогодні проблем з тим, куди подіти відходи немає, адже розпочались жнива і відповідно до договорів завод передає відходи підприємствам “Злагода”, “Хавест-Агро”, “Вілія”, “Баїв-Україна”. За рік на виробництві утворюється 60 тис. тонн меляси. На підприємстві є ємності - накопичувачі на 32 тис. тонн відходів.
Представник заводу запевнив всіх учасників засідання, що до 25 липня всі відкриті карти на полях фільтрації, навіть ті, які сьогодні заповнені неочищеними рідинами й продукують і надалі неприємний запах, будуть засипані шаром чистого грунту, висотою 30 см. Олександр Нікішин вважає ці заходи достатніми для усунення смороду.
"Луцька міська рада підтримує всі заходи, які призведуть до недопущення смороду у місті, але до повної його ліквідації ніяких домовленостей з жодним підприємством не буде", - йдеться у публікації.
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