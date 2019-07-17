В Україні тимчасово заборонили відомі ліки
Сьогодні, 15:03
В Україні тимчасово заборонили застосування лікарського препарат «Магне-В6».
Про це йдеться в розпорядженні Держлікслужби.
«Тимчасово забороняється реалізація та застосування лікарського засобу до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: МАГНЕ-В6®, таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5): по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці, серії CV135, виробництва ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина, на підставі встановлення факту невідповідності лікарського засобу вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/5476/02/01 показниками “Опис”, “Кількісне визначення”: /Розпорядження Держлікслужби від 17.07.2019 № 5395-001.2/002.0/17-19/", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться в розпорядженні Держлікслужби.
«Тимчасово забороняється реалізація та застосування лікарського засобу до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: МАГНЕ-В6®, таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5): по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці, серії CV135, виробництва ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина, на підставі встановлення факту невідповідності лікарського засобу вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/5476/02/01 показниками “Опис”, “Кількісне визначення”: /Розпорядження Держлікслужби від 17.07.2019 № 5395-001.2/002.0/17-19/", - йдеться у повідомлені.
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