В Україні тимчасово заборонили відомі ліки





Про це йдеться в розпорядженні Держлікслужби.



«Тимчасово забороняється реалізація та застосування лікарського засобу до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: МАГНЕ-В6®, таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5): по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці, серії CV135, виробництва ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина, на підставі встановлення факту невідповідності лікарського засобу вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/5476/02/01 показниками “Опис”, “Кількісне визначення”: /Розпорядження Держлікслужби від 17.07.2019 № 5395-001.2/002.0/17-19/", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово заборонили застосування лікарського препарат «Магне-В6».Про це йдеться в розпорядженні Держлікслужби.«Тимчасово забороняється реалізація та застосування лікарського засобу до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: МАГНЕ-В6®, таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5): по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці, серії CV135, виробництва ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина, на підставі встановлення факту невідповідності лікарського засобу вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/5476/02/01 показниками “Опис”, “Кількісне визначення”: /Розпорядження Держлікслужби від 17.07.2019 № 5395-001.2/002.0/17-19/", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію