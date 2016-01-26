В Україні щезає Полісся: які зміни відбуваються і чим це загрожує





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За даними синоптиків, межа кліматичних зон змістилася як мінімум на 200 км, а дехто з вчених говорить і про всі 400 км. І це зовсім не означає, що тепер на Херсонщині ростимуть оливи й цитрусові. Навпаки – через посухи чимало територій стають зоною ризикованого землеробства. Якщо деякі країни втрачають території, бо їх затоплює океан, то Україні через зміни клімату загрожує опустелювання.



Кліматолог Тетяна Адаменко говорить, що за останні 28 років середньорічна температура в Україні зросла майже на 2 °С. За стандартом вона мала б бути 7,8 °С, а нині — 9,5 °С. Температура в країні підвищилася, а кількість опадів - ні. От волога й випаровується швидше. 30 років тому на Херсонщині посушливих днів було 30-40, а нині – 60-70!



Зазначають, межею безпечного землеробства вважають 700 мм річних опадів. Все, що нижче - несприятливі умови. В Україні середня кількість опадів - 568 мм на рік. Тобто щороку нам і так не вистачає понад 130 мм.



Крім того, опади стають дуже нерівномірними. Наприклад, торік на Запоріжжі майже 90 днів не було дощів, а потім за 1,5 доби випала третина річної норми.



Аграрії кажуть, що ще десятиліття тому аномальні погодні умови траплялися раз на 5 років, а останні три роки – суцільні аномалії.



На малюнках: кліматичні пояси зараз і "класичний варіант"



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні щезає Полісся - зона достатнього зволоження й помірних температур. Нині ця зона теплішає швидше за південь. А степ наступає на Київ.Про це повідомляє Українська кліматична мережа на сторінці у Facebook.За даними синоптиків, межа кліматичних зон змістилася як мінімум на 200 км, а дехто з вчених говорить і про всі 400 км. І це зовсім не означає, що тепер на Херсонщині ростимуть оливи й цитрусові. Навпаки – через посухи чимало територій стають зоною ризикованого землеробства. Якщо деякі країни втрачають території, бо їх затоплює океан, то Україні через зміни клімату загрожує опустелювання.Кліматологговорить, що за останні 28 років середньорічна температура в Україні зросла майже на 2 °С. За стандартом вона мала б бути 7,8 °С, а нині — 9,5 °С. Температура в країні підвищилася, а кількість опадів - ні. От волога й випаровується швидше. 30 років тому на Херсонщині посушливих днів було 30-40, а нині – 60-70!Зазначають, межею безпечного землеробства вважають 700 мм річних опадів. Все, що нижче - несприятливі умови. В Україні середня кількість опадів - 568 мм на рік. Тобто щороку нам і так не вистачає понад 130 мм.Крім того, опади стають дуже нерівномірними. Наприклад, торік на Запоріжжі майже 90 днів не було дощів, а потім за 1,5 доби випала третина річної норми.Аграрії кажуть, що ще десятиліття тому аномальні погодні умови траплялися раз на 5 років, а останні три роки – суцільні аномалії.На малюнках: кліматичні пояси зараз і "класичний варіант"

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