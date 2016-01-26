вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні щезає Полісся: які зміни відбуваються і чим це загрожує

В Україні щезає Полісся: які зміни відбуваються і чим це загрожує
В Україні щезає Полісся - зона достатнього зволоження й помірних температур. Нині ця зона теплішає швидше за південь. А степ наступає на Київ.

Про це повідомляє Українська кліматична мережа на сторінці у Facebook.

За даними синоптиків, межа кліматичних зон змістилася як мінімум на 200 км, а дехто з вчених говорить і про всі 400 км. І це зовсім не означає, що тепер на Херсонщині ростимуть оливи й цитрусові. Навпаки – через посухи чимало територій стають зоною ризикованого землеробства. Якщо деякі країни втрачають території, бо їх затоплює океан, то Україні через зміни клімату загрожує опустелювання.

Кліматолог Тетяна Адаменко говорить, що за останні 28 років середньорічна температура в Україні зросла майже на 2 °С. За стандартом вона мала б бути 7,8 °С, а нині — 9,5 °С. Температура в країні підвищилася, а кількість опадів - ні. От волога й випаровується швидше. 30 років тому на Херсонщині посушливих днів було 30-40, а нині – 60-70!

Зазначають, межею безпечного землеробства вважають 700 мм річних опадів. Все, що нижче - несприятливі умови. В Україні середня кількість опадів - 568 мм на рік. Тобто щороку нам і так не вистачає понад 130 мм.

Крім того, опади стають дуже нерівномірними. Наприклад, торік на Запоріжжі майже 90 днів не було дощів, а потім за 1,5 доби випала третина річної норми.

Аграрії кажуть, що ще десятиліття тому аномальні погодні умови траплялися раз на 5 років, а останні три роки – суцільні аномалії.

На малюнках: кліматичні пояси зараз і "класичний варіант"
В Україні щезає Полісся: які зміни відбуваються і чим це загрожує
В Україні щезає Полісся: які зміни відбуваються і чим це загрожує

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Полісся, аномалія, зникає, потепління
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шоста каденція Саганюка: міф чи реальність
Сьогодні, 21:22
У Луцьку атовцям розкажуть, як знайти роботу
Сьогодні, 20:49
В Україні щезає Полісся: які зміни відбуваються і чим це загрожує
Сьогодні, 20:31
Дідусь ґвалтував онуку, поки її матір була на заробітках у Польщі
Сьогодні, 20:12
На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
В Україну іде потепління В Україну іде потепління
26 січень, 2016, 08:40
В Україні почали вирощувати органічні квадратні кавуни В Україні почали вирощувати органічні квадратні кавуни
Сьогодні, 13:04
В українських лікарнях у кожній палаті хочуть встановити туалет і душ В українських лікарнях у кожній палаті хочуть встановити туалет і душ
Сьогодні, 10:50
Університети затримують видачу дипломів, щоб не втратити студентів Університети затримують видачу дипломів, щоб не втратити студентів
Сьогодні, 01:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанину, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, отримав роботу
Сьогодні, 21:37
 0
Шоста каденція Саганюка: міф чи реальність
Сьогодні, 21:22
 0
У Луцьку атовцям розкажуть, як знайти роботу
Сьогодні, 20:49
 0
В Україні щезає Полісся: які зміни відбуваються і чим це загрожує
Сьогодні, 20:31
 0
Дідусь ґвалтував онуку, поки її матір була на заробітках у Польщі
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿