У Луцьку один день безкоштовно обстежуватимуть на гепатит
Сьогодні, 15:20
Лучан безкоштовно обстежуватимуть на гепатит.
Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я на своїй сторінці у facebook.
Так, у вівторок, 23 липня з 11:00 до 14:00 на Театральному майдані можна буде безплатно пройти обстеження у лікарів на вірисний гепатит.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині під час безкоштовного медогляду у трьох людей виявили рак, ще у семи – підозра на туберкульоз. ВІДЕО
Нагадаємо, що у Луцьку минулоріч під час безкоштовного тестування в 32 людей виявили гепатит.
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Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я на своїй сторінці у facebook.
Так, у вівторок, 23 липня з 11:00 до 14:00 на Театральному майдані можна буде безплатно пройти обстеження у лікарів на вірисний гепатит.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині під час безкоштовного медогляду у трьох людей виявили рак, ще у семи – підозра на туберкульоз. ВІДЕО
Нагадаємо, що у Луцьку минулоріч під час безкоштовного тестування в 32 людей виявили гепатит.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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