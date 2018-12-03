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У Луцьку один день безкоштовно обстежуватимуть на гепатит

У Луцьку один день безкоштовно обстежуватимуть на гепатит
Лучан безкоштовно обстежуватимуть на гепатит.

Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я на своїй сторінці у facebook.

Так, у вівторок, 23 липня з 11:00 до 14:00 на Театральному майдані можна буде безплатно пройти обстеження у лікарів на вірисний гепатит.

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Нагадаємо, що у Луцьку минулоріч під час безкоштовного тестування в 32 людей виявили гепатит.

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Теги: гепатит, Луцьк
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