Сморід з Луцька «дійшов» до представників компанії BMW

Працівники заводу «Кромберг енд Шуберт» сформували звернення до державних органів з вимогою вжити негайних заходів задля усунення неприємного запаху, який вже упродовж довгого часу присутній в місті Луцьку та Луцькому районі і може становити загрозу для нормального функціонування підприємства з іноземними інвестиціями, найбільшого роботодавця регіону.У зверненні зазначають, що різкий і нестерпний для людського сприйняття запах відчувається на території, прилеглій до заводу вже декілька років поспіль і це заважає працівникам виконувати їхні трудові обов’язки та становить небезпеку для їхнього самопочуття. Підприємство вживає заходи задля мінімізації запаху на своїй території, але це приносить результату, адже його причина знаходиться не на території заводу і відповідно завод не може впливати на це своїми силами.Неприємний запах не лише заважає колективу «Кромберг енд Шуберт» працювати, але й становить проблему для нормального функціонування бізнесу в місті Луцьк в очах інвесторів та клієнтів - адже на завод приїжджають представники центрального офісу, інвестори, представники наших заводів-клієнтів, іноземні аудити і вже кілька років поспіль вони чують цей запах.Представник заводу BMW , який співпрацює з «Кромберг енд Шуберт»,розповів: «У мене як у представника компанії-клієнта “Кромберг енд Шуберт” виникає закономірне здивування: чому ця ситуація ніяк не вирішується і чому влада не забезпечує нормальні умови для функціонування підприємства, що регулярно і сумлінно наповнює бюджет?».Представник компанії BMW наголосив, що ситуація має бути нарешті вирішена, бо це ставить під загрозу нормальне функціонування бізнесу.Звернення представників підприємства, яке зібрало понад 3500 підписів, адресували голові Боратинської ОТГ, офісу президента України, Волинській ОДА, Луцькій міській раді та Луцькій райдержадміністрації.