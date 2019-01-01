Три громади з Волині перемогли у конкурсі, бюджет якого – 50 мільйонів гривень





Про це на сторінці у Facebook повідомили



Загальний бюджет конкурсу в 2019 році складає 50 мільйонів гривень, що дозволить реалізувати близько 100 культурно-мистецьких подій у невеликих містах.



Так, перемогу здобули:



Устилузька міська територіальна громада (Устилузька Громада) з проектом «Дитячий музичний фестиваль Устилуг-Стравінський-ФЕСТ»;



Володимир-Волинська міська рада (Володимир-Волинський) з проектом «Князівський шлях до трону»;



Боратинська сільська ОТГ (Боратинська об'єднана громада) із проектом «Фестиваль українського духу «Бандерштат-2019» (Бандерштат – фестиваль українського духу).



"Я точно знала, що Волинь цьогоріч проводитиме фестивалі в рамках проекту «Малі міста – великі враження», але не сподівалася на потрійну повну перемогу. Всі три проектні заявки, подані волинськими громадами, стали переможцями! Це свідчить про якісну працю фахівців над проектними заявками, про готовність наших громад до реалізації фестивалів міжнародного рівня, про результативність співпраці Асоціації міст України з Міністерством культури України та з Українським центром культурних досліджень, що став технічним реалізатором проекту", – розповіла в. о. виконавчого директора відділення Волинського РВ АМУ Мар’яна Конончук.



Вона додала, що готові підтримати громади в подальшій роботі над виконанням проектних заявок.



"Попереду кропітка та відповідальна праця, що може стати добрим фундаментом для культурного розвитку щонайменше трьох волинських громад», – підсумувала Мар'яна Конончук.

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