Який посуд найбільше шкодить здоров'ю: топ від волинських експертів

Багато видів кухонного посуду, що використовують в процесі приготування їжі, є небезпечними для людей.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Зауважують, що практично весь посуд для приготування та прийняття їжі тією чи іншою мірою небезпечний для здоров'я.Однозначно шкідливий і небезпечний меламіновий посуд, що виділяє протягом усього терміну експлуатації формальдегідні смоли і важкі метали - свинець, кадмій, марганець, які присутні в барвниках. Використання меламінового посуду допускається лише за відсутності на ньому механічних пошкоджень, подряпин або сколів.Пластиковий посуд стає шкідливим, коли використовується не за призначенням, з порушенням правил його експлуатації. Не можна поміщати в пластиковий посуд для холодних харчових продуктів гарячу їжу та уважно стежити за маркуванням на дні посуду, що говорить про його призначення. Це допоможе уникнути виділення в продукти шкідливих органічних сполук, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і привести до серйозного отруєння з важкими наслідками. Не «дружить» пластиковий посуд і з алкоголем, виділяючи при контакті з ним отруйні речовини. Для пластикового посуду дуже важливий термін його експлуатації, після закінчення якого пластик стає небезпечним для здоров'я, непридатним для контакту з їжею і повинен бути утилізований.Металевий посуд також може завдати шкоди здоров'ю, особливо якщо це недорогий посуд або виробник його невідомий.Найбільш небезпечним вважають алюмінієвий посуд. При використанні незахищеного алюмінію, не дивлячись на наявність на ньому природної захисної оксидної плівки, в їжу постійно проникають іони алюмінію, шкідливі для людини, і накопичуються в організмі. В алюмінієвому посуді не рекомендують готувати кислу і солону їжу, тушкувати, запікати в ньому продукти у фользі, кип'ятити молоко, зберігати готові страви і воду.Посуд з нержавіючої сталі небезпечний наявністю в ньому нікелю, який є сильним алергеном і канцерогеном, здатним за певних умов проникати в їжу. Тому для нержавіючого посуду дуже важливий якісний склад сталі без додаткових домішок кольорових металів (наприклад, міді) і сумлінність виробника. Найбільш безпечний дорогий безнікілієвий нержавіючий посуд «nikelfrei».Емальований посуд вважається відносно безпечним, якщо має внутрішнє покриття білого, чорного, синього, сірувато-блакитного або кремового кольорів. Покриття іншого кольору свідчить про можливу присутність марганцю, кадмію та інших шкідливих для людини металів у складі барвників. Не допустимі і будь-які ушкодження або відколи емалевого покриття.При купівлі керамічного і глиняного посуду необхідно, в першу чергу, звернути увагу на його покриття, яке повинно бути якісним та ідеальним.