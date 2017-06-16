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На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози

На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози
Синоптики розповіли, що на Волині у найближчі дні місцями пройдуть дощі з грозами. Небо буде вкрите хмарами.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, повідомляє 12 канал.

Так, 20 липня впродовж дня буде мiнлива хмарнiсть. Вночi без опадiв, вдень мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вiтер – 5-10м/с. Температура вночi 11-16º, вдень 23-28º.

21 липня буде також хмарно. Вночi без опадiв, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с, вдень мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 11-16º, вдень 23-28º.

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Теги: погода, гроза, Волинь, вихідні
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