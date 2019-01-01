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Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО

Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Тривають роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття на автошляхах державного значення, що проходять територією Волинської області.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Зокрема, на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин підрядним підприємством ТзОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" виконуються роботи з заливки деформаційних швів дорожнього покриття.

На ділянці км 99 – км 110 автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне здійснюється фрезерування нерівностей проїзної частини. Такі ж роботи, а також розробку пучин, підрядне підприємство ДП "Волинський облавтодор" виконує на автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на відрізку від км 165 до км 168.

Окрім того, на дорогах державного значення Волині продовжують роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття (ямковий ремонт).

Дорожники виконують й інші роботи з експлуатаційного утримання автошляхів - обкошування узбіч, фарбування сигнальних стовпчиків, заміна дорожніх знаків тощо.

Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт!

Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО


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Теги: волинські дороги, ремонтні дороги
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