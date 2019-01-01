Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО





Про це повідомляє



Зокрема, на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин підрядним підприємством ТзОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" виконуються роботи з заливки деформаційних швів дорожнього покриття.



На ділянці км 99 – км 110 автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне здійснюється фрезерування нерівностей проїзної частини. Такі ж роботи, а також розробку пучин, підрядне підприємство ДП "Волинський облавтодор" виконує на автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на відрізку від км 165 до км 168.



Окрім того, на дорогах державного значення Волині продовжують роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття (ямковий ремонт).



Дорожники виконують й інші роботи з експлуатаційного утримання автошляхів - обкошування узбіч, фарбування сигнальних стовпчиків, заміна дорожніх знаків тощо.



Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривають роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття на автошляхах державного значення, що проходять територією Волинської області.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області Зокрема, на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин підрядним підприємством ТзОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" виконуються роботи з заливки деформаційних швів дорожнього покриття.На ділянці км 99 – км 110 автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне здійснюється фрезерування нерівностей проїзної частини. Такі ж роботи, а також розробку пучин, підрядне підприємство ДП "Волинський облавтодор" виконує на автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на відрізку від км 165 до км 168.Окрім того, на дорогах державного значення Волині продовжують роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття (ямковий ремонт).Дорожники виконують й інші роботи з експлуатаційного утримання автошляхів - обкошування узбіч, фарбування сигнальних стовпчиків, заміна дорожніх знаків тощо.Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт!

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