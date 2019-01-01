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Лучан кличуть на громадські слухання щодо смороду в місті

Лучан кличуть на громадські слухання щодо смороду в місті
В Палаці культури міста Луцька відбудуться громадські слухання з розгляду питання про вжитті заходи Луцькою міською радою для вирішення екологічної проблеми із поширенням смороду.

Подія відбудеться 23 липня о 18:00 годині, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.

Так, відповідно до ст. 27 Статуту територіальної громади міста Луцька, ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища.

Повідомляють, до участі в громадських слуханнях запрошують представників Державної екологічної інспекції у Волинській області, головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, керівників ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” та ТзОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, а також активістів ініціативної групи «За чисте повітря».

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Теги: Луцькрада, громадські слухання
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