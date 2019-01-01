Лучан кличуть на громадські слухання щодо смороду в місті





Подія відбудеться 23 липня о 18:00 годині, - інформує



Так, відповідно до ст. 27 Статуту територіальної громади міста Луцька, ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища.



Повідомляють, до участі в громадських слуханнях запрошують представників Державної екологічної інспекції у Волинській області, головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, керівників ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” та ТзОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, а також активістів ініціативної групи «За чисте повітря».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Палаці культури міста Луцька відбудуться громадські слухання з розгляду питання про вжитті заходи Луцькою міською радою для вирішення екологічної проблеми із поширенням смороду.Подія відбудеться 23 липня о 18:00 годині, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради. Так, відповідно до ст. 27 Статуту територіальної громади міста Луцька, ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища.Повідомляють, до участі в громадських слуханнях запрошують представників Державної екологічної інспекції у Волинській області, головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, керівників ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” та ТзОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, а також активістів ініціативної групи «За чисте повітря».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію