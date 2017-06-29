У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Ковельській





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови



"Завтра рух транспорту на вулиці Ковельській в районі мосту буде тимчасово перекрито у зв’язку з його ремонтом і викладанням верхнього шару асфальтного покриття.



Звертаємо увагу водіїв та пасажирів на необхідності зміни руху, в обхід зони ремонтних робіт", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завтра, 20 липня, у зв'язку з ремонтом на вулиці Ковельській в районі мосту тимчасово буде перекрито рух транспорту.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад "Завтра рух транспорту на вулиці Ковельській в районі мосту буде тимчасово перекрито у зв’язку з його ремонтом і викладанням верхнього шару асфальтного покриття.Звертаємо увагу водіїв та пасажирів на необхідності зміни руху, в обхід зони ремонтних робіт", - йдеться у дописі.

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