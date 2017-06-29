У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Ковельській
Сьогодні, 18:16
У Луцьку завтра, 20 липня, у зв'язку з ремонтом на вулиці Ковельській в районі мосту тимчасово буде перекрито рух транспорту.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
"Завтра рух транспорту на вулиці Ковельській в районі мосту буде тимчасово перекрито у зв’язку з його ремонтом і викладанням верхнього шару асфальтного покриття.
Звертаємо увагу водіїв та пасажирів на необхідності зміни руху, в обхід зони ремонтних робіт", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
"Завтра рух транспорту на вулиці Ковельській в районі мосту буде тимчасово перекрито у зв’язку з його ремонтом і викладанням верхнього шару асфальтного покриття.
Звертаємо увагу водіїв та пасажирів на необхідності зміни руху, в обхід зони ремонтних робіт", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Ковельській
Сьогодні, 18:16
Лучан кличуть на громадські слухання щодо смороду в місті
Сьогодні, 18:05
На Волині померла росіянка, яка була в гостях у сестри
Сьогодні, 17:43
Відомо, на якому етапі ремонтні роботи волинських доріг. ФОТО
Сьогодні, 17:31