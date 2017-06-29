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У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Ковельській

У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Ковельській
У Луцьку завтра, 20 липня, у зв'язку з ремонтом на вулиці Ковельській в районі мосту тимчасово буде перекрито рух транспорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.

"Завтра рух транспорту на вулиці Ковельській в районі мосту буде тимчасово перекрито у зв’язку з його ремонтом і викладанням верхнього шару асфальтного покриття.

Звертаємо увагу водіїв та пасажирів на необхідності зміни руху, в обхід зони ремонтних робіт", - йдеться у дописі.

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Теги: Луцьк, вулиця Ковельська, перекриють рух транспорту
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