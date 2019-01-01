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Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО

Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Танцювальний ансамбль з Волині "Росинка" здобув "срібло" на міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові хвилі Світязя".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівниця хореографічного колективу Алла Ковальчук, - пише Район.in.ua.

Так, вихованці Рожищенського районного Будинку дитячої творчості привезли ІІ місце.

«Доброю традицією у зразковому ансамблі танцю "Росинка" стало під час літнього відпочинку поповнювати скарбничку нагород новими перемогами міжнародного рівня!!! ІІ місце у міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові Хвилі Світязя"!!! Вітаю діток, дякую батькам, радію за вас) Дякую організаторам фестивалю, нових вам творчих проектів! Любіть те, що ви робите і нагороди обов'язково знайдуть вас», – написала керівник ансамблю.
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО

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Теги: Волинь, танцювальний ансамбль, срібні призери
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