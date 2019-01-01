Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Танцювальний ансамбль з Волині "Росинка" здобув "срібло" на міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові хвилі Світязя".
Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівниця хореографічного колективу Алла Ковальчук, - пише Район.in.ua.
Так, вихованці Рожищенського районного Будинку дитячої творчості привезли ІІ місце.
«Доброю традицією у зразковому ансамблі танцю "Росинка" стало під час літнього відпочинку поповнювати скарбничку нагород новими перемогами міжнародного рівня!!! ІІ місце у міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові Хвилі Світязя"!!! Вітаю діток, дякую батькам, радію за вас) Дякую організаторам фестивалю, нових вам творчих проектів! Любіть те, що ви робите і нагороди обов'язково знайдуть вас», – написала керівник ансамблю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівниця хореографічного колективу Алла Ковальчук, - пише Район.in.ua.
Так, вихованці Рожищенського районного Будинку дитячої творчості привезли ІІ місце.
«Доброю традицією у зразковому ансамблі танцю "Росинка" стало під час літнього відпочинку поповнювати скарбничку нагород новими перемогами міжнародного рівня!!! ІІ місце у міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові Хвилі Світязя"!!! Вітаю діток, дякую батькам, радію за вас) Дякую організаторам фестивалю, нових вам творчих проектів! Любіть те, що ви робите і нагороди обов'язково знайдуть вас», – написала керівник ансамблю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 20:00
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку – дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 19:27