Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівниця хореографічного колективу Алла Ковальчук, - пише



Так, вихованці Рожищенського районного Будинку дитячої творчості привезли ІІ місце.



«Доброю традицією у зразковому ансамблі танцю "Росинка" стало під час літнього відпочинку поповнювати скарбничку нагород новими перемогами міжнародного рівня!!! ІІ місце у міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові Хвилі Світязя"!!! Вітаю діток, дякую батькам, радію за вас) Дякую організаторам фестивалю, нових вам творчих проектів! Любіть те, що ви робите і нагороди обов'язково знайдуть вас», – написала керівник ансамблю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Танцювальний ансамбль з Волині "Росинка" здобув "срібло" на міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові хвилі Світязя".Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівниця хореографічного колективу, - пише Район.in.ua. Так, вихованці Рожищенського районного Будинку дитячої творчості привезли ІІ місце.«Доброю традицією у зразковому ансамблі танцю "Росинка" стало під час літнього відпочинку поповнювати скарбничку нагород новими перемогами міжнародного рівня!!! ІІ місце у міжнародному фестивалі-конкурсі "Зіркові Хвилі Світязя"!!! Вітаю діток, дякую батькам, радію за вас) Дякую організаторам фестивалю, нових вам творчих проектів! Любіть те, що ви робите і нагороди обов'язково знайдуть вас», – написала керівник ансамблю.

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