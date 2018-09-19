У Луцьку атовцям розкажуть, як знайти роботу





Другий семінар в рамках всеукраїнського проекту пройде 6-8 серпня, - пише



Мета проекту – створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів АТО, економічна адаптація військовослужбовців після участі у бойових діях на Сході України.



Запевняють, проект надасть можливість поспілкуватися з топовими роботодавцями українського ринку, такими як: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрзалізниця та інші, також можна буде пройти перше інтерв’ю.



Так, протягом 3 днів у всіх учасників буде унікальна можливість відвідати мотивуючи лекції від успішних ветеранів, отримати навички якісного спілкування з працедавцями, підготувати себе до співбесіди та зрозуміти очікування працедавців.



Зазначають, участь у проекті безкоштовна. Витрати на проживання та харчування іногородніх покриваються організаторами.



Проект реалізовують за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України, організатор – ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».



З усіма питаннями, що виникають щодо участі у проекті, звертайтесь на електронну адресу:



Зареєструватися можна тут



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться проект «Ветерани: від діалогу до працевлаштування». Запрошують демобілізованих бійців АТО Рівненської та Волинської областей.Другий семінар в рамках всеукраїнського проекту пройде 6-8 серпня, - пише Район.in.ua Мета проекту – створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів АТО, економічна адаптація військовослужбовців після участі у бойових діях на Сході України.Запевняють, проект надасть можливість поспілкуватися з топовими роботодавцями українського ринку, такими як: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрзалізниця та інші, також можна буде пройти перше інтерв’ю.Так, протягом 3 днів у всіх учасників буде унікальна можливість відвідати мотивуючи лекції від успішних ветеранів, отримати навички якісного спілкування з працедавцями, підготувати себе до співбесіди та зрозуміти очікування працедавців.Зазначають, участь у проекті безкоштовна. Витрати на проживання та харчування іногородніх покриваються організаторами.Проект реалізовують за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України, організатор – ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».З усіма питаннями, що виникають щодо участі у проекті, звертайтесь на електронну адресу: [email protected] або за телефоном 095-540-99-42 Наталя.Зареєструватися можна

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