Лучанин, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, отримав роботу





Новоспечений історик отримав перше робоче місце, а також стипендію від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», - повідомляє





Синдром Дауна не завадив хлопцеві здобути диплом про вищу освіту. Навчання на факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – для Богдана позаду.



Однак питання про працевлаштування лишалося відкритим. Але – недовго. Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця зустрівся з особливим випускником і його мамою – Євгенією Кінах, аби повідомити радісну новину – для хлопця є робота за фахом, екскурсоводом у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.



Мамі Богдана Євгенії Кінах запропонували поділитись своїм досвідом виховання з іншими батьками «сонячних» діток та допомогти освітянам адаптувати навчальний процес для них.



У розмові з головою Волиньради Богдан Кравчук розповів про свій улюблений період в історії – період Київської Русі. А також зазначив, що вже має ідеї для екскурсій.



За наполегливість в навчанні Богдан отримуватиме постійну щомісячну стипендію від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» в розмірі 3 тисяч гривень. А для того, щоб відпочити після екзаменів та набратися сил Фонд подарував йому та його мамі сертифікат на відпочинок в «Буковелі».



Це стало приємною несподіванкою як для Богдана, так і для його мами.



Вже через два дні Богдан прийшов писати заяву про прийом на роботу на своє перше робоче місце. З 7 серпня він працюватиме на пів ставки екскурсоводом у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.





Ректор навчального закладу Петро Олешко розповів, що історію Богдана він дізнався від його викладачів, після чого вирішив запропонувати роботу хлопцю, який так захоплюється історією.



Богдан працюватиме в музеї історії освіти Волині, де вже познайомився зі своїх безпосереднім керівником – завідувачем музею Аллою Янковенко.







«Ось робоче місце Богдана, яке, щоправда, треба привести до ладу. Богдан відпочине в Буковелі, набереться сил та вже 7 серпня буде його перший робочий день», – каже Петро Олешко.





Сам же Богдан зізнається, що хвилюється, отримавши таку відповідальну роботу. Проте до всього ставиться з оптимізмом – переконує, що все буде добре.



Батькам, які виховують дітей з синдромом Дауна мама Богдана Євгенія Кінах побажала безмежно їх любити та підтримувати:



«Любити дитину такою, як вона є, виховувати, працювати. Має дитина хист – кинути всі зусилля і працювати над цим. Моя дитина має інтерес до історії і я зробила все, що могла, аби він поступив, вчився і займався своїм улюбленим предметом.





Суспільству треба трошки обернутись лицем до цих дітей, не відсторонюватись. Не можуть ці діти бути на узбіччі: якщо вони будуть в соціумі, то вони розвиватимуться. А якщо ізолювати, то вони деградуватимуть», – резюмує мама.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Луцька Богдан Кравчук, який став першим українцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту, влаштувався на роботу.Новоспечений історик отримав перше робоче місце, а також стипендію від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», - повідомляє ІА Волинські Новини. Синдром Дауна не завадив хлопцеві здобути диплом про вищу освіту. Навчання на факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – для Богдана позаду.Однак питання про працевлаштування лишалося відкритим. Але – недовго. Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця зустрівся з особливим випускником і його мамою – Євгенією Кінах, аби повідомити радісну новину – для хлопця є робота за фахом, екскурсоводом у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.Мамі Богдана Євгенії Кінах запропонували поділитись своїм досвідом виховання з іншими батьками «сонячних» діток та допомогти освітянам адаптувати навчальний процес для них.У розмові з головою Волиньради Богдан Кравчук розповів про свій улюблений період в історії – період Київської Русі. А також зазначив, що вже має ідеї для екскурсій.За наполегливість в навчанні Богдан отримуватиме постійну щомісячну стипендію від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» в розмірі 3 тисяч гривень. А для того, щоб відпочити після екзаменів та набратися сил Фонд подарував йому та його мамі сертифікат на відпочинок в «Буковелі».Це стало приємною несподіванкою як для Богдана, так і для його мами.Вже через два дні Богдан прийшов писати заяву про прийом на роботу на своє перше робоче місце. З 7 серпня він працюватиме на пів ставки екскурсоводом у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.Ректор навчального закладурозповів, що історію Богдана він дізнався від його викладачів, після чого вирішив запропонувати роботу хлопцю, який так захоплюється історією.Богдан працюватиме в музеї історії освіти Волині, де вже познайомився зі своїх безпосереднім керівником – завідувачем музею«Ось робоче місце Богдана, яке, щоправда, треба привести до ладу. Богдан відпочине в Буковелі, набереться сил та вже 7 серпня буде його перший робочий день», – каже Петро Олешко.Сам же Богдан зізнається, що хвилюється, отримавши таку відповідальну роботу. Проте до всього ставиться з оптимізмом – переконує, що все буде добре.Батькам, які виховують дітей з синдромом Дауна мама Богдана Євгенія Кінах побажала безмежно їх любити та підтримувати:«Любити дитину такою, як вона є, виховувати, працювати. Має дитина хист – кинути всі зусилля і працювати над цим. Моя дитина має інтерес до історії і я зробила все, що могла, аби він поступив, вчився і займався своїм улюбленим предметом.Суспільству треба трошки обернутись лицем до цих дітей, не відсторонюватись. Не можуть ці діти бути на узбіччі: якщо вони будуть в соціумі, то вони розвиватимуться. А якщо ізолювати, то вони деградуватимуть», – резюмує мама.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію