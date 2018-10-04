Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 22:33
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів.
Про це йдеться у статусі відповідного закону на сайті парламенту, - інформує "Громадське".
Тепер закон спрямують на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, законопроект № 6449, що передбачає створення в Україні відкритого реєстру педофілів та запровадження примусової хімічної кастрації для людей, які вчинили злочини сексуального характеру стосовно неповнолітніх підтримали 247 депутатів на засіданні парламенту 11 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у статусі відповідного закону на сайті парламенту, - інформує "Громадське".
Тепер закон спрямують на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, законопроект № 6449, що передбачає створення в Україні відкритого реєстру педофілів та запровадження примусової хімічної кастрації для людей, які вчинили злочини сексуального характеру стосовно неповнолітніх підтримали 247 депутатів на засіданні парламенту 11 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Волинь» програла останній матч перед початком нового сезону
Сьогодні, 23:05
Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 22:33
У луцькому виші навчатимуть лікарів
Сьогодні, 22:04
Лучанин, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, отримав роботу
Сьогодні, 21:37
Шоста каденція Саганюка: міф чи реальність
Сьогодні, 21:22