вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів.

Про це йдеться у статусі відповідного закону на сайті парламенту, - інформує "Громадське".

Тепер закон спрямують на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, законопроект № 6449, що передбачає створення в Україні відкритого реєстру педофілів та запровадження примусової хімічної кастрації для людей, які вчинили злочини сексуального характеру стосовно неповнолітніх підтримали 247 депутатів на засіданні парламенту 11 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Парубій, Верховна Рада, закон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» програла останній матч перед початком нового сезону
Сьогодні, 23:05
Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 22:33
У луцькому виші навчатимуть лікарів
Сьогодні, 22:04
Лучанин, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, отримав роботу
Сьогодні, 21:37
Шоста каденція Саганюка: міф чи реальність
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння держнагород та військової форми В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння держнагород та військової форми
09 червень, 22:29
Нардеп з Луцька закликає прийти під парламент через проект закону про мову Нардеп з Луцька закликає прийти під парламент через проект закону про мову
24 квітень, 12:57
Верховна Рада підтримала закон щодо української мови та санкції проти двох телеканалів Верховна Рада підтримала закон щодо української мови та санкції проти двох телеканалів
04 жовтень, 2018, 16:56
У парламенті визначили основні норми кібербезпеки У парламенті визначили основні норми кібербезпеки
06 жовтень, 2017, 04:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» програла останній матч перед початком нового сезону
Сьогодні, 23:05
 0
Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 22:33
 0
У луцькому виші навчатимуть лікарів
Сьогодні, 22:04
 0
Лучанин, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, отримав роботу
Сьогодні, 21:37
 0
Шоста каденція Саганюка: міф чи реальність
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿