Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Андрій Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів.



Про це йдеться у статусі відповідного закону на сайті парламенту, - інформує "Громадське".



Тепер закон спрямують на підпис президенту Володимиру Зеленському.



Нагадаємо, законопроект № 6449, що передбачає створення в Україні відкритого реєстру педофілів та запровадження примусової хімічної кастрації для людей, які вчинили злочини сексуального характеру стосовно неповнолітніх підтримали 247 депутатів на засіданні парламенту 11 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Верховної Ради Українипідписав закон про хімічну кастрацію педофілів.Про це йдеться у статусі відповідного закону на сайті парламенту, - інформує "Громадське".Тепер закон спрямують на підпис президентуНагадаємо, законопроект № 6449, що передбачає створення в Україні відкритого реєстру педофілів та запровадження примусової хімічної кастрації для людей, які вчинили злочини сексуального характеру стосовно неповнолітніх підтримали 247 депутатів на засіданні парламенту 11 липня.

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