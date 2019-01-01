«Волинь» програла останній матч перед початком нового сезону

Луцька «Волинь» провела фінальну контрольну гру перед початком нового чемпіонату України.Усе протистояння із прем’єрліговим ПФК «Львовом» відзначилося рівною грою та великою кількістю боротьби, однак при цьому команди не забували й чимало атакувати, - йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.Перші шанси забити були у «хрестоносців» після кросу, але «кулястий» пролетів вище воріт. Уже за хвилину міг відзначатися, однак його удар з меж карної зони прилетів прямісінько у руки голкіперу гостей. Львів’яни намагалися огризатися і створювати загрозу у відповідь, однак у середині першого тайму таки пропустили – простріл Цюпи знайшов на дальній стійціУ нашого лідера удар не вдався, однак з другої спроби він прострілив паралельно воротам, а Пономар з близької відстані переправив шкіряну сферу в порожню рамку – 1:0.Не сказати, що цей гол став «заспокійливим» для підопічних, однак по-справжньому гольових можливостей до перерви у «Хрестоносців» не було. Зате помилками нашого захисту двічі скористалися гравці «Львова», а бразилецьдвічі використовував «побачення» із ще одним новачком «Волині» - голкіпером. Тож на перерву волиняни пішли уже поступаючись у рахунку – 1:2.У другому таймі команди продовжили обмінюватися гольовими моментами, а тренери – робили заміни у складах. Утім, це не принесло плодів.У нашої команди супершанс для гола міг бути на 83-й хвилині – арбітр зафіксував порушення правил з боку захисника гостей проти Назарія Богомаза та призначив одинадцятиметровий. Утім, після хвилини суперечок, мабуть, гравці обох команд все-таки вирішили, що фолу не було, а тому Кожанов демонстративно відправив «кулястого» повз ворота. До фінального свистка жодна з команд відзначитися не змогла, а тому останню контрольну гру «Волинь» завершила мінімальною поразкою.