«Волинь» програла останній матч перед початком нового сезону
Сьогодні, 23:05
Луцька «Волинь» провела фінальну контрольну гру перед початком нового чемпіонату України.
Усе протистояння із прем’єрліговим ПФК «Львовом» відзначилося рівною грою та великою кількістю боротьби, однак при цьому команди не забували й чимало атакувати, - йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.
Перші шанси забити були у «хрестоносців» після кросу Івана Цюпи, але «кулястий» пролетів вище воріт. Уже за хвилину міг відзначатися Сіаваш Хагназарі, однак його удар з меж карної зони прилетів прямісінько у руки голкіперу гостей. Львів’яни намагалися огризатися і створювати загрозу у відповідь, однак у середині першого тайму таки пропустили – простріл Цюпи знайшов на дальній стійці Дениса Кожанова. У нашого лідера удар не вдався, однак з другої спроби він прострілив паралельно воротам, а Пономар з близької відстані переправив шкіряну сферу в порожню рамку – 1:0.
Не сказати, що цей гол став «заспокійливим» для підопічних Андрія Тлумака, однак по-справжньому гольових можливостей до перерви у «Хрестоносців» не було. Зате помилками нашого захисту двічі скористалися гравці «Львова», а бразилець Ренан двічі використовував «побачення» із ще одним новачком «Волині» - голкіпером Владиславом Леванідовим. Тож на перерву волиняни пішли уже поступаючись у рахунку – 1:2.
У другому таймі команди продовжили обмінюватися гольовими моментами, а тренери – робили заміни у складах. Утім, це не принесло плодів.
У нашої команди супершанс для гола міг бути на 83-й хвилині – арбітр зафіксував порушення правил з боку захисника гостей проти Назарія Богомаза та призначив одинадцятиметровий. Утім, після хвилини суперечок, мабуть, гравці обох команд все-таки вирішили, що фолу не було, а тому Кожанов демонстративно відправив «кулястого» повз ворота. До фінального свистка жодна з команд відзначитися не змогла, а тому останню контрольну гру «Волинь» завершила мінімальною поразкою.
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Усе протистояння із прем’єрліговим ПФК «Львовом» відзначилося рівною грою та великою кількістю боротьби, однак при цьому команди не забували й чимало атакувати, - йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.
Перші шанси забити були у «хрестоносців» після кросу Івана Цюпи, але «кулястий» пролетів вище воріт. Уже за хвилину міг відзначатися Сіаваш Хагназарі, однак його удар з меж карної зони прилетів прямісінько у руки голкіперу гостей. Львів’яни намагалися огризатися і створювати загрозу у відповідь, однак у середині першого тайму таки пропустили – простріл Цюпи знайшов на дальній стійці Дениса Кожанова. У нашого лідера удар не вдався, однак з другої спроби він прострілив паралельно воротам, а Пономар з близької відстані переправив шкіряну сферу в порожню рамку – 1:0.
Не сказати, що цей гол став «заспокійливим» для підопічних Андрія Тлумака, однак по-справжньому гольових можливостей до перерви у «Хрестоносців» не було. Зате помилками нашого захисту двічі скористалися гравці «Львова», а бразилець Ренан двічі використовував «побачення» із ще одним новачком «Волині» - голкіпером Владиславом Леванідовим. Тож на перерву волиняни пішли уже поступаючись у рахунку – 1:2.
У другому таймі команди продовжили обмінюватися гольовими моментами, а тренери – робили заміни у складах. Утім, це не принесло плодів.
У нашої команди супершанс для гола міг бути на 83-й хвилині – арбітр зафіксував порушення правил з боку захисника гостей проти Назарія Богомаза та призначив одинадцятиметровий. Утім, після хвилини суперечок, мабуть, гравці обох команд все-таки вирішили, що фолу не було, а тому Кожанов демонстративно відправив «кулястого» повз ворота. До фінального свистка жодна з команд відзначитися не змогла, а тому останню контрольну гру «Волинь» завершила мінімальною поразкою.
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