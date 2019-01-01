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20 липня на Волині: гортаючи календар

20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналіст Микола Якименко (на фото).

Також день народження 20 липня у представника у Волинській області Інституту національної пам'яті Лесі Бондарук та громадської активістки Анни Орєховської.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Євдокія, Лук'ян, Хома.

Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.

У цей день 1944 року Волинь була звільнена від німецьких окупантів. Зокрема 20 липня є днем визволення від німців міста Володимира-Волинського, селища Іваничі, а також Турійського району.

20 липня 1994 року у Луцьку вперше відбувся фестиваль «Поліське літо з фольклором». З того часу фестиваль проводиться періодично.

За дванадцять фестивальних років у ньому взяли участь понад 6700 учасників, з них 80 зарубіжних колективів з 41-ї країни світу та 86 колективів з України.

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Теги: Волинь
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