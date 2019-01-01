У Луцьку жінка отримала штраф за розклеювання оголошень на стовпах
19 липень, 23:36
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виписали штраф для жінки, яка розклеювала рекламу у непризначених для цього місцях.
Про це повідомляють на сторінці департаменту у Facebook.
"Інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департамент муніципальної варти Луцької міської ради по гарячих слідах було зафіксовано порушення ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.11 Правил благоустрою міста Луцька, яким заборонено розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях", - йдеться у дописі.
Порушниця буде зобов`язана сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту у Facebook.
"Інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департамент муніципальної варти Луцької міської ради по гарячих слідах було зафіксовано порушення ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.11 Правил благоустрою міста Луцька, яким заборонено розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях", - йдеться у дописі.
Порушниця буде зобов`язана сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень.
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